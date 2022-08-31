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Dünya Kripto hesabına 100 dolar yerine yanlışlıkla 10 milyon dolar yatırılan kadının...
Dünya

Kripto hesabına 100 dolar yerine yanlışlıkla 10 milyon dolar yatırılan kadının...

Avustralya'da kripto para borsası Crypto.com, bir müşterisinin hesabına 100 Avustralya doları yerine yanlışlıkla 10.5 milyon dolar yatırdı. 2021'in mayıs ayında yapılan hata, aralık ayında fark edildi ve müşterinin ev aldığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-08-31 17:03:00 -
Kripto hesabına 100 dolar yerine yanlışlıkla 10 milyon dolar yatırılan kadının...

Singapur merkezli kripto para borsası Crypto.com, Avustralya'nın Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'de yaşayan müşterisi Thevamanogari Manivel'in hesabına 100 Avustralya doları yerine yanlışlıkla 10.5 milyon dolar yatırdı.

2021'nin mayıs ayında işlenen hata, aradan geçen 7 ay sonra aralık ayında fark edildi. Şirket, Manivel'in yüklü ödemelerin yapıldığı hesaplar listesine girdiğini gördü.

Hatanın ardından şirket, konuyu yargıya taşıyarak Victoria eyaletindeki yüksek mahkemeye müracaat etti.

Eyalet yargısı, şubat ayına gelindiğinde Manivel'in para transferini aldığı Commonwealth Bank'ta bulunan hesabını bloke etti.

Ancak aradan geçen süre içinde Manivel, hesabına yatırılan parayı başka hesaplara aktardı. Mahkeme, sözü edilen hesapları da dondurma kararı aldı.

Öte yandan Manivel'in paranın 1.35 milyon dolarıyla dört odalı bir ev satın aldığı ve evi de Malezya'da ikamet eden kız kardeşi Thilagavathy Gangadory'nin üzerine yaptığı ortaya çıktı.

Bununla beraber konu, Malezya yargısına da intikal etti. Fakat Gangadory'nin hesapları dondurulamadı.

Malezya yargısı, şu an Gangadory'den evi satarak parasını faiziyle birlikte Crypto.com'a iade etmesini talep ediyor.

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