Kripto gündeminde sim kartı saldırısı var

Bitcoin, son günlerde oynak gün içi işlemler gerçekleştiriyor. Günlük ve haftalık zımni volatilitesi artış gösteren Bitcoin’de dün tekrar 38.000 dolar denemesi yapıldıktan sonra yaklaşık 1500 dolarlık bir geri çekilme görüldü. Sabah saatlerinde Bitcoin 36.300 dolardan işlem görürken Ethereum ise 2.000 dolar kıyısındaki hareketini sürdürerek an itibariyle 1.980$’dan alıcı buluyor.” Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak kripto gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Yatırımcının karar mekanizması

İki gün üst üste 38.000 dolar ve 35.000 dolar arasında yüzde 5 civarı günlük hareketler gerçekleştiren Bitcoin’in yüksek volatilitesi yükseliş ivmesinin devamı için nispeten olumsuz bir durum olarak önümüze çıkıyor. Çünkü aşağı ve yukarı yönlü oynaklıkların artması, piyasada yanlış pozisyonlarda işlem açmaya neden oluyor ve yatırımcılar hatalı kararlar alabiliyorlar. Öte yandan son 4 haftalık mumu güçlü yükselişlerle kapatan lider kripto para Bitcoin, cuma günü itibarıyla haftalık bazda negatif getiri ile bizi karşılıyor.

Yükseliş ivmesi

Hafta sonuna girerken bu görünümün değişip değişmeyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor. Hafta sonu olası 37.000 doların üzerindeki kapanışlar son 1 aydır devam eden yükseliş ivmesini destekleyebilir. Şu anki teknik görünüm ise bir miktar doyum noktasına ulaşılabildiğini ve bu noktadan sonra dikkatli olunması gerektiğini bize gösteriyor.

Sim kartı saldırısı var

Kripto varlıkların hareketleriyle ilgili haber akışına ek olarak dün yurtiçi piyasada dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada geniş takipçi kitlesine sahip olan bir trader, sim kartının çalındığını ve hesabındaki paranın büyük kısmını kaybettiğini açıkladı. Özellikle yüklü miktardaki cüzdanlara yönelik bu tarz saldırılar geçmişten bugüne dek aralıklarla karşımıza çıkan bir hack türü.