Kripto FETÖ'cüler gazilere zulmediyor

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni darbecilere karşı korumaya koşan Sincanlılar arasında bulunan Avukat Semih Gündüz, 15 Temmuz 2016’daki hain FETÖ'cü darbe girişiminin ardından, devletin kurumlarına yuvalanmış kripto FETÖ'cülerin, 15 Temmuz gazilerinden intikam almaya başladığını söyledi.

Hem hukukçu olması, hem de darbe gecesi Külliye’yi koruyanlar arasında yer alması nedeniyle yaşanan sıkıntıların büyük bölümünden haberdar olan Semih Gündüz, konuyla ilgili bildiklerini Akit’le paylaştı.

FETÖ'cüler gazilerden intikam alıyor!

Semih Gündüz, FETÖ’cü hainlerin devlet kurumlarında 15 Temmuz Gazilerinden nasıl intikam alındığını şu örneklerle anlattı: “Ulaştırma Bakanlığı’nda 15 Temmuz gazisi G. Bu gazimiz, çalıştığı işyerinde sorgusuz sualsiz bir uygulamayla karşılaşıyor. Kendisine hukuksuz şekilde disiplin cezası veriliyordu. Ciddi bir ceza değildi ama bu durum haksızlık içeriyordu ve kalp kırıyordu. Halbuki bu olayın daha başında bile buradaki yetkililer ‘bunda bir şey yok, bir şey yapmayacağız’ diye söz bile veriyorlardı bu gazimize. Neticesinde bu olaya ilişkin açılan davada hukuki süreç devam ediyor. Burada asıl kalp kıran hadise ise; söz konusu gazimizin karşılaştığı bu duruma rağmen, bu işyerinde çok daha vahim bir olayın karşılıksız ve cezasız geçiştirilmesiydi.

Ulaştırma Bakanlığı’nda bir şehit evladı E. 15 Temmuz’da babası şehit olup, bu nedenle memuriyete kabul edilen bu kardeşimiz ise, darbe davalarını sürekli takip ediyordu. Memurluğa da henüz başlamıştı. Bu davalara gidebilmek için izin istediğinde olumsuzluklarla karşılaştı, önüne birçok sıkıntı ve mevzuat konuldu. Hatta, burada bilinçli midir bilinçsiz midir bilemem ama, ‘ya devran dönerse’ cevabını dahi aldı.

Sanayi Bakanlığı’ndaki 15 Temmuz Gazisi T. ise ‘gazi ve şehit yakınları hakkında hakaret içeren bir sosyal medya paylaşımını görünce kendi sosyal medya hesabından tepki verdi. Ancak, bu hakaret içeren ifadeler, o işyerindeki üst idarecinin yakınına aitti. Neticesi, bu gazinin bu işyerinden sürgün edilmesi oldu. Henüz yazı tebliğ edilmedi, ancak söz ile durum ifade edildi.

Darbe davalarını takip eden gaziye sürgün

Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatında 15 Temmuz Gazileri B. ve U. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde yaralanıp, bu nedenle memuriyete başlayan gazi B. darbe davalarını takip ediyordu. Bu nedenle işyerine gitmiyordu. Çünkü, bu konuda Başbakanlık Genelgesi vardı. Ancak, gazinin çalıştığı kurum idari soruşturma açmadan, bu konuda delil ve belge bulunup bulunmadığına bakmadan, hatta bahse konu olayın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, 15 Temmuz gazisi B’nin memuriyetine son verdi. Parası olmayan B. dava bile açamadı. U. ise işyerinde haksızlığa uğradığı halde başka bir işyerine sürgün edildi. Sesini duyuramadı.

Dikkatle incelenmeli

Yaşanan bu sorunların kaynaklarının iyi araştırılması gerekir. Çünkü burada şimdilik birkaç isme yer versek de benzeri başka bir sürü olay var. Sıkıntı yaşayan kimi arkadaşlara ‘hukuk yollarına başvurmayın’ dahi deniliyor. Bunları da gördük. Burada zarara uğrayan kişiler 15 Temmuz gazisi veya şehit yakını olduklarından, bunların darbe davalarında taraf oldukları da dikkate alınarak daha dikkatli davranılması gerekir. Bunlar gibi sıkıntılar yaşayan daha pek çok 15 Temmuz gazisi ve şehit yakınları arkadaşımız var.”

“15 Temmuz gazileri maaş alıyor sanılıyor ama almıyorlar”

Gündüz, bunca baskının yanında başka önemli mağduriyetlerin de yaşandığına dikkat çekerek, “15 Temmuz gazileri, gazilik maaşı almıyor. Buna rağmen, toplumda 15 Temmuz gazilerinin gazilik maaşı aldığı algısı var. Gazilerden, ancak özür oranı yüzde 60 ve üzeri olanlara maluliyet maaşı veriliyor. Bu arkadaşlar da sürekli SGK gözetimi altında” bilgisini paylaştı.