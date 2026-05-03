Kreşte skandal! Müslüman çocuklara domuz eti yedirdiler

TAHSİN HAN

Almanya’da büyük bir rezalet tesadüfen ortaya çıktı... Bremen’de faaliyet gösteren ve 170 çocuğa bakım sunulan Marbel’deki Çocuk ve Aile Merkezi’nde, çocuklara domuz etinin herhangi bir uyarı olmaksızın verildiği ortaya çıktı. Müslüman çocukların da bulunduğu kreşte olayın ortaya çıkmasının ardından kurum yetkilileri harekete geçti ve inceleme başlattı.

Weser Kurier gazetesinin bildirdiğine göre kreşte Almanya’daki Paskalya tatili sırasında kahvaltı büfesinde domuz eti sunuldu. Domuz eti yemeyen çocuklar ve aileler, büfedeki domuz etini görünce olayı yetkililere şikayet etti. Kurumda görevli bir çalışanın, dini gerekçelerle tüketilmesi yasak olmasına rağmen Müslüman çocuklara defalarca domuz eti vermesi üzerine inceleme başlatıldı. Üstelik söz konusu kreşte daha önce genel bir domuz eti yasağı bulunduğu da belirtildi.

Eyaletin Çocuk ve Eğitim Müsteşarı Mark Rackles’in sözcüsü Patrica Brandt, Weser Kurier gazetesine yaptığı açıklamada, durumun kurum içinde fark edildiğini ve kreş içerisinde hukuki adımlar atıldığını açıkladı.

YETKİLİLER ÖZÜR DİLEDİLER

Brandt “Bremen Kreş Dairesi ve Müsteşarlık, çocukların korunması ve dinî-kültürel beslenme alışkanlıklarına ihtimam gösterilmesi konusunda çok titiz” derken, Bremen Kreş Dairesi’nin müdürü Uwe Kathmann, “Bu hata için samimi bir şekilde özür diliyoruz” ifadelerinde bulundu. Kathmann, “Çocukların iyiliği ve ailelerin güveni bizim için en üst sıradadır. Bu hata için açıkça özür diliyoruz. Dini ve kültürel beslenme alışkanlıklarına saygı göstermeye büyük önem veriyoruz” dedi.

PERSONELİN İŞİNE SON VERİLDİ

Bununla birlikte söz konusu kreşte domuz eti kullanımına yönelik mevcut yasağın yeniden kontrol edileceği açıklandı. Ayrıca çocuklara domuz eti verilmesinden sorumlu olduğu düşünülen kişinin görevden uzaklaştırıldığı ve işine son verildiği belirtildi.

Eyalet Gençlik Dairesi ve veli temsilcileri bilgilendirilirken kreşteki yemek hizmeti ise geçici olarak başka bir catering firmasına verildi.





BİLEREK DOMUZ YEDİRDİ

Hakkında suç duyurusunda bulunulan çalışanla ilgili polis soruşturma başlattı. İddialara göre yaşananlar yalnızca bir hata değil. Bölgesel yayın yapan bir derginin aktardığı bilgilere göre, çalışanın domuz etini Müslüman çocuklara bilerek ve “ırkçı saiklerle” vermiş olabileceği öne sürülüyor. Bu ihtimal, soruşturmanın seyrini daha da kritik hale getirdi.



BREMEN ŞURASI: GÜVEN SARSILDI

Eyaletteki Müslüman dinî cemaatlerinin çatı kuruluşu olan Bremen Şurası Başkanı Murat Çelik, olayı “trajik” olarak nitelendirdi. “Çocuklara domuz eti verilmesi dinî açıdan ağır bir durumdur” diyen Çelik, ayrıca böyle bir olayın ebeveynlerin güvenini kalıcı olarak zedeleyebileceğini belirtti. Kurumun hızlı bir şekilde hareket etmesini memnuniyetle karşılayan Çelik, geçmişte de aynı kreşte domuz eti verilip verilmediğiyle ilgili şüphelere dikkat çekti.