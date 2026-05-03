Kahramanmaraş'taki okul saldırısından çok kötü haber... Ölü sayısı yükseldi
Kahramanmaraş'ta İsa Aras Mersinli tarafından bir okulda gerçekleştirilen silahlı saldırıda günler sonra bir vefat haberi daha geldi. 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu isimli öğrenci, tedavi gördüğü hastanede bugün sabah saatlerinde vefat etti.
Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen saldırıda ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu, tedavi gördüğü hastanede bugün sabah saatlerinde vefat etti.
İHA'nın haberine göre Kahramanmaraş Merkez Onikişubat ilçesi Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci yaralanmıştı. Olayda saldırgan da ölmüştü.
Saldırıda başından ağır yaralanan Almina Ağaoğlu bugün saat 05.45'te tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Almina'nın vefatı ile hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 9'a olayda ölenlerin sayısı ise 11'e yükseldi.
