SON DAKİKA
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
1 depo su getirene 10 dönüm arsa hediye!

Afrika'da kuraklıkla mücadele eden uzak bir kabile, dikkat çeken bir kampanya başlattı. Namibya sınırları içindeki kurak Kunene bölgesinde yaşayan Himba kabilesinin lideri, köylerine su getirecek kişilere cömert bir ödül vaat etti.

Himba kabilesinin reisi Kambazembi Tjambiru, yaptığı açıklamada, "Kim köyümüze bir depo temiz su ulaştırırsa, ona kabile topraklarımızdan 10 dönüm arazi vereceğim" dedi. Bölgede aylardır süren kuraklık nedeniyle içme suyu kaynakları tamamen tükenme noktasına geldi.

Özellikle çocuklar ve yaşlılar susuzluk nedeniyle büyük zorluk yaşarken, kabile üyeleri kilometrelerce yol yürüyerek su taşımak zorunda kalıyor. Reis Tjambiru'nun çağrısı kısa sürede ülke genelinde yankı uyandırdı.

Yetkililer, bölgedeki su krizinin giderek derinleştiğini belirtirken, Himba halkının bu sıra dışı teklifi sosyal medyada da geniş ilgi gördü. Yardım kuruluşlarının bölgeye destek göndermesi bekleniyor.

