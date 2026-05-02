Futbol dünyasında böylesi görülmedi! Tedesco'ya Almanya'da büyük sürpriz!
Fenerbahçeli taraftarlar, yolların ayrılmasının ardından İstanbul'dan ayrılan teknik direktör Domenico Tedesco'yu Almanya'da havalimanında karşıladı.
Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı teknik direktör Domenico Tedesco, İstanbul'dan ayrıldı. Sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na gelen İtalyan teknik adamı, Fenerbahçe taraftarları yoğun bir sevgiyle karşıladı.
FENERBAHÇELİ TARAFTAR UĞURLADI Tedesco ile hatıra fotoğrafı çektiren bazı taraftarların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
Taraftarlarla vedalaştıktan sonra Tedesco, Almanya'nın Stuttgart kentine hareket etti. Uçağı iniş yapan Tedesco'yu, sarı-lacivertli taraftarlar Almanya'da da karşıladı.
ALMANYA'DA DA SEVGİ GÖSTERİLERİYLE KARŞILANDI Yoğun ilgi karşısında oldukça şaşıran Tedesco, havaalanından çıkarken zorlandı. Kalabalık nedeniyle güçlükle yürüyebilen Tedesco için taraftarlar sevgi gösterilerinde bulundu. İşte o anlar...
