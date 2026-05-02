Almanya'da flaş Türkiye kararı: Beklemeye geçtiler

Bentour’a göre talep tarafındaki temel sorun Alman tüketicilerde oluşan “psikolojik belirsizlik”. Türkiye’yi tercih eden sadık müşteri kitlesinin henüz alternatif destinasyonlara yönelmediği, ancak rezervasyon için doğru zamanı beklediği ifade ediliyor. Bu belirsizliği azaltmak amacıyla şirketin esnek rezervasyon uygulamalarını devreye aldığı kaydedildi. Öte yandan Türkiye dışındaki destinasyonlarda daha güçlü bir talep gözleniyor. Yunanistan, İspanya ve özellikle Tunus, Bentour portföyünde öne çıkan pazarlar arasında yer alıyor. Tunus’a yönelik talebin artması üzerine şirketin bu destinasyondaki kapasitesini artırmayı planladığı belirtilirken, ülkedeki otel ürününün son yıllarda önemli ölçüde geliştiği ve bunun talep artışında etkili olduğu ifade edildi. KAYNAK: TURZİM GÜNCEL