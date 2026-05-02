Almanya'da flaş Türkiye kararı: Beklemeye geçtiler
Bentour CEO’su Deniz Uğur, Almanların Türkiye için beklemeye geçtiğini söyledi. Uğur, güçlü bir toparlanma beklediklerini belirtti.
İsviçre, Almanya ve Avusturya pazarlarında Türkiye uzmanı olarak faaliyet gösteren Bentour Reisen, Türkiye satışlarında son dönemde yaşanan yavaşlamaya rağmen yaz sezonuna ilişkin beklentisini koruyor.
Şirketin CEO’su Deniz Uğur, mevcut tabloyu “geçici bir duraksama” olarak değerlendirerek, sezon genelinde olumlu bir performans öngördüklerini ifade etti.
Uğur, bu süreçte en kritik konunun havayolu kapasitesinin korunması olduğunu belirterek, uçuş arzının sürdürülebilir kalacağı konusunda iyimser olduklarını dile getirdi. Bu durumun, talebin geri dönmesi halinde hızlı toparlanma için temel koşul olduğu vurgulandı.
Otel tarafında ise karmaşık ancak genel olarak rasyonel bir fiyatlama davranışı dikkat çekiyor. Bentour yönetimi, birçok otelin fiyatlarını makul seviyelere çektiğini ve erken rezervasyon kampanyalarını uzattığını belirtti. Uğur, bu yaklaşımın mevcut talep koşullarında doğru bir strateji olduğunu ifade etti.
Bununla birlikte Türkiye genelinde oteller arasında fiyatlandırma ve doluluk stratejilerinin farklılaştığına dikkat çekiliyor. Pazarda halen önemli ölçüde boş kapasite bulunduğu, sektörün odağında ise talebin ne zaman ve ne hızla geri döneceği sorusunun yer aldığı belirtiliyor.
Bentour'a göre talep tarafındaki temel sorun Alman tüketicilerde oluşan "psikolojik belirsizlik". Türkiye'yi tercih eden sadık müşteri kitlesinin henüz alternatif destinasyonlara yönelmediği, ancak rezervasyon için doğru zamanı beklediği ifade ediliyor. Bu belirsizliği azaltmak amacıyla şirketin esnek rezervasyon uygulamalarını devreye aldığı kaydedildi. Öte yandan Türkiye dışındaki destinasyonlarda daha güçlü bir talep gözleniyor. Yunanistan, İspanya ve özellikle Tunus, Bentour portföyünde öne çıkan pazarlar arasında yer alıyor. Tunus'a yönelik talebin artması üzerine şirketin bu destinasyondaki kapasitesini artırmayı planladığı belirtilirken, ülkedeki otel ürününün son yıllarda önemli ölçüde geliştiği ve bunun talep artışında etkili olduğu ifade edildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23