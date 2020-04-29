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Eğitim

Kreşler ne zaman açılacak? | Anaokulları ne zaman açılır?

Kreşler ne zaman açılır? Çalışan anne ve babalar “Kreşler ne zaman açılır?” , “Kreşlerin açılacağı tarih” , “Anaokulları açılıyor mu?” , “Anaokulları ne zaman açılır 2020” , “Anaokulu açılış tarihi” konularını araştırıyor. Peki, anaokulları ne zaman açılır?

2020-04-29 13:42:00 -
Kreşler ne zaman açılacak? | Anaokulları ne zaman açılır?

Koronavirüs salgını nedeniyle 20 yaş altının sokağa çıkması yasak. Türkiye’de ilk vaka tespitinin ardındansa okullar tatil edildi. Özellikle çalışan anne ve babalar kreşlerin, anaokullarının ne zaman açılacağını araştırıyor. İşte, detaylar.

Kreşler ne zaman açılacak? | Anaokulları ne zaman açılır?

Avrupa’da pek çok ülkede kademeli olarak eğitim başladı. Kademeli eğitimde öncelik okul öncesine ve son sınıflara verildi. Hal böyle olunca ülkemizde kreşlerin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Ancak konu hakkında bir açıklama yapılmadı. Durum salgının gidişatına göre şekillenecek.

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