Kreş ve okul çocuklarında gribe dikkat

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Çınar Yakar, influenzanın ‘grip’ olarak da bilinen akut viral bir enfeksiyon olduğunu söyleyerek, “Kreş çocukları, okul çocukları hastalığın daha sık görüldüğü yaş gruplarıdır” dedi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Çınar Yakar, son dönemde çok sık karşılaşılan ve Kovid-19 belirtileriyle karıştırılabilen influenza hakkında bilgi verdi. Yeşim Çınar Yakar, “2-3 gün süren düşmeyen 39-40 dereceyi bulan ateş, yaygın kas ağrıları, halsizlik, öksürük, kusma, burun akıntısı, ses kısıklığı ve karın ağrısı ile karakterizedir. Etkeni ‘influenza virüs’ olarak bilinen bir viral enfeksiyondur” diye konuştu.



“El yıkama korunma yöntemidir”

Uzm. Dr. Yakar, “Kreş çocukları, okul çocukları hastalığın daha sık görüldüğü yaş gruplarıdır. Bulaşma solunum yolundan damlacık yolu ile olmaktadır. Eller bulaşmada önemlidir. Bu nedenle el yıkama önemli bir korunma yöntemidir. Tanısı klinik bulgular ve burun sürüntüsünden yapılacak basit bir test ile konulabilir. Hastalık 7-10 gün kadar devam eder, öksürük genelde ilerleyen günlerde başlar 1-2 hafta sürebilir” şeklinde konuştu.

Tedavi sürecine dair bilgi veren Yakar, “Antiviral ilaçların kullanılmasının yanında; ateş düşürücü ve ağrı kesici ilaçlar, burun akıntısı ve tıkanıklığı için sık burun temizliği, yatak istirahati, bol sıvı alınması, hasta odasının sık sık havalandırılması grip tedavisinin temel taşlarıdır. Özellikle bebek ve çocuklarda oda ısının 22-23 derecede oda neminin de yüzde 50-60 oranında tutulması burun mukozasının kurumasını ve tıkanıklığın artmasını önleyecektir. Özellikle bu dönemde proteinden zengin gıdalar ve C vitaminden zengin narenciyelerin tüketilmesi önerilmektedir” ifadelerini kullandı.