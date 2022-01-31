Kadınların iş gücü içinde yer alması son derece önemli. Bu sebeple çalışan annelere yönelik pek çok destek sağlanıyor. Kreş desteği almak isteyen anneler ise nereye nasıl başvuru yapabileceklerini merak ediyor.

Kreş desteği kimler alabilir? Çalışan annelere kreş desteği ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

İŞKUR İşte Anne Projesi kapsamındaki kurslara katılan annelere bu yıl günde 110 lira olmak üzere ayda 3.300 lira, 3 aylık dönemde de 9.900 lira ödeme yapacak. İşbaşı eğitim programına katılacak annelere de bakım desteği adı altında 400 lira ödenecek. Eğitimli çocuk bakıcısı desteği 5 bin 651 lira, kurumsal çocuk bakımı projesi kapsamında da 1510 lira ödeme yapılıyor. Çalışan anneye kreş desteğinden; geliri brüt asgari ücretin iki katını geçmeyen, 0-60 ay aralığında çocuğunu MEB'e bağlı kreş, gündüz bakımevi, anaokuluna düzenli gönderen anneler yararlanabiliyor.

0-60 aylık çocuğu olan ve bir iş yerinde tam zamanlı SGK'lı çalışan annelere kreş desteği veriliyor. 0-60 aylık çocuğun düzenli olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kreş, gündüz bakım evi ve anaokuluna devam etmesi gerekiyor. Başvuru sonucu kreş desteğine hak kazanan annelere 24 ay boyunca 1510 lira kreş desteği veriliyor. Kreş desteği ödemeleri pilot illerde uygulanıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Elazığ ve Malatya'da yaşayan anneler kreş desteğine başvuru yapabilir.

Başvurular ise Sosyal Güvenlik Kurumu web sitesi üzerinden yapılıyor.