Kreş anaokulu desteği kime verilecek? Hangi aileler kreş desteği alabilir?

Kim ne kadar kreş desteği alabilir? Milyonların merakla beklediği kabine toplantısı sona erdi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kreş ve anaokulu desteği konularına da değindi. Peki, kim ne kadar kreş yardımı alabilir?