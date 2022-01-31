Kreş anaokulu desteği kime verilecek? Hangi aileler kreş desteği alabilir?
Kim ne kadar kreş desteği alabilir? Milyonların merakla beklediği kabine toplantısı sona erdi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kreş ve anaokulu desteği konularına da değindi. Peki, kim ne kadar kreş yardımı alabilir?
2022 yılının üçüncü kabine toplantısı sona erdi. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, kreş desteği ne kadar?
Kreş anaokulu desteği kime verilecek? Hangi aileler kreş desteği alabilir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dezavantajlı ailelerin anaokuluna ve ana sınıfına devam eden çocuklarına yönelik yeni bir destek paketini hayata geçirdiklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dezavantajlı ailelerin anaokuluna ve ana sınıfına devam eden çocuklarına yönelik yıllık 500 milyon liralık yeni bir destek paketini hayata geçiriyoruz” dedi.
Söz konusu desteğin ayrıntıları henüz paylaşılmadı. Konu hakkında detaylar geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.