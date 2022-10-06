Kremlin'den yeni 'seferberlik' açıklaması: 700 bin kişinin kaçtığı iddiasına Rusya'dan yalanlama
Kremlin, seferberlik çağrısının ardından 700,000 kişinin kaçtığı iddiasını yalanladı.
Kremlin bugün, binlerce kişiyi Ukrayna'da savaşmaya sevkedeceği tahmin edilen seferberliğin başlamasından sonra 700,000 kişinin ülkeden kaçtığı iddiasını reddetti.
Basın toplantısında gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 21 Eylül'de yaptığı "kısmi seferberlik" çağrısının sonrasında kaç kişinin ülkeyi terkettiğinin bilinmediğini söyledi.
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