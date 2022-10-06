Meteoroloji'den şiddetli sağanak uyarısı: 6 Ekim Perşembe 2022! bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den alınan hava durumu tahmin raporuna göre, Marmara, Karadeniz, Ege'nin doğusu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli poyrazın etkili olması bekleniyor! Ege taraflarında saatteki hızı 70 km’ye çıkması beklenen şiddetli rüzgara karşı vatandaşlar uyarılırken ‘Bugün hava nasıl olacak?’ sorusunun cevabı ile illere göre hava durumu, İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu haberimizde...
6 Ekim Perşembe 2022! bugün hava nasıl olacak? | Meteoroloji'nin 6 Ekim Perşembe tarihli hava durumu raporu resmi internet sitesinde yayınlanırken vatandaşlar arama motorlarında 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun cevabını araştırıyor. Başta İstanbul olmak üzere 4 bölgede onlarca kente uyarı veren uzmanlar, yağışların hafta boyu devam edeceğini belirterek vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. İşte Meteoroloji'den şiddetli sağanak uyarısı ve illere göre hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu…
Meteoroloji'den alınan hava durumu tahmin raporuna göre, Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Sivas ve Kayseri hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Afyonkarahisar, Denizli, Adana ve Mersin çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT
Yağışların; bu sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BAZI İLLERDE HAVA DURUMU
EDİRNE °C, 22°C Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 22° Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 27°C Az bulutlu
MANİSA °C, 27°C Parçalı bulutlu
İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
İstanbul'da devam eden yağmurlar hafta sonuna dek kuvvetli sağanak şeklinde kendini gösterecek. Megakentte sıcaklıklar mevsim normallerinin biraz altında seyrederken pazar günü yağışlara ara verilecek. Yeni hafta ise yeniden yağışla başlayacak.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 22°C
İSTANBUL °C, 22°C
KIRKLARELİ °C, 22°C
KOCAELİ °C, 22°C
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 19°C
DENİZLİ °C, 26°C
İZMİR °C, 27°C
MANİSA °C, 27°C
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Adana ve Mersin çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
ANTALYA °C, 28°C
HATAY °C, 28°C
ISPARTA °C, 23°C
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kayseri ve Sivas dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 18°C
ESKİŞEHİR °C, 20°C
KONYA °C, 19°C
SİVAS °C, 20°C
KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
DÜZCE °C, 22°C
KASTAMONU °C, 15°C
SİNOP °C, 22°C
AMASYA °C, 19°C
ARTVİN °C, 19°C
SAMSUN °C, 20°C
TRABZON °C, 20°C
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 25°C
KARS °C, 25°C
MALATYA °C, 27°C
VAN °C, 25°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 33°C
GAZİANTEP °C, 30°C
SİİRT °C, 33°C
ŞANLIURFA °C, 32°C
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