Meteoroloji'den şiddetli sağanak uyarısı: 6 Ekim Perşembe 2022! bugün hava nasıl olacak?

6 Ekim Perşembe 2022! bugün hava nasıl olacak? | Meteoroloji'nin 6 Ekim Perşembe tarihli hava durumu raporu resmi internet sitesinde yayınlanırken vatandaşlar arama motorlarında 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun cevabını araştırıyor. Başta İstanbul olmak üzere 4 bölgede onlarca kente uyarı veren uzmanlar, yağışların hafta boyu devam edeceğini belirterek vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. İşte Meteoroloji'den şiddetli sağanak uyarısı ve illere göre hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu…

Meteoroloji'den alınan hava durumu tahmin raporuna göre, Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Sivas ve Kayseri hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Afyonkarahisar, Denizli, Adana ve Mersin çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT

Yağışların; bu sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERDE HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 22°C Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 22° Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 27°C Az bulutlu

MANİSA °C, 27°C Parçalı bulutlu

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul'da devam eden yağmurlar hafta sonuna dek kuvvetli sağanak şeklinde kendini gösterecek. Megakentte sıcaklıklar mevsim normallerinin biraz altında seyrederken pazar günü yağışlara ara verilecek. Yeni hafta ise yeniden yağışla başlayacak.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C

İSTANBUL °C, 22°C

KIRKLARELİ °C, 22°C

KOCAELİ °C, 22°C

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C

DENİZLİ °C, 26°C

İZMİR °C, 27°C

MANİSA °C, 27°C

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Adana ve Mersin çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

ANTALYA °C, 28°C

HATAY °C, 28°C

ISPARTA °C, 23°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kayseri ve Sivas dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C

ESKİŞEHİR °C, 20°C

KONYA °C, 19°C

SİVAS °C, 20°C

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

DÜZCE °C, 22°C

KASTAMONU °C, 15°C

SİNOP °C, 22°C

AMASYA °C, 19°C

ARTVİN °C, 19°C

SAMSUN °C, 20°C

TRABZON °C, 20°C

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C

KARS °C, 25°C

MALATYA °C, 27°C

VAN °C, 25°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

GAZİANTEP °C, 30°C

SİİRT °C, 33°C

ŞANLIURFA °C, 32°C

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