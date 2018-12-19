0553 313 94 23

Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'

Kremlin yönetimi, ABD’nin Türkiye'ye Patriot satışına onay vermesi hakkında yaptığı açıklamada bu durumun, kendilerinin S-400 satışını etkilemeyeceğini belirtti.

19 Aralık 2018 Çarşamba 12:31
Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'

ABD’nin Türkiye’ye olası Patriot satışı hakkında açıklama yapan Kremlin yönetimi, bunun kendilerinin S-400 satışını etkilemeyeceğini belirtti.

Moskova ayrıca, Türkiye'nin Rusya füze sisteminin sırlarını ABD ile paylaşması için bir neden olmadığını da vurguladı.

Pentagon açıklama yapmıştı

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, söz konusu satışın onaylamasına ilişkin yazılı bir açıklama yapmıştı.

Yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, tahmini 3.5 milyar dolar değerinde 80 MIM-104E Güdümü Yükseltilmiş Patriot füzesi, 60 İleri Kabiliyet Patriot-3 (PAC-3) füzesi ve ilgili ekipman satışını onaylamaya karar verdi. Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, bu satış konusunda bugün Kongreyi bilgilendirdi" ifadelerine yer verilmişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 12:31
  1. Türkiye
  2. Rusya
  3. ABD
  4. Türkiye açıklaması
  5. Kremlin yönetimi
  6. Patriot füze savunma sistemi
  7. S-400 hava savunma sistemi

YORUM YAZ

  • şenay doğan şenay doğan17 dk önce
    türkiyenin o sistemin sırlarını abdye vermesine allah da razı olmaz türkiye öyle birşey yaparsa allah da türkiyenin sırlarını başkalarına açar üstelik türkiye küçücük bir sırrı ifşa gücüne sahipken allahın sonsuz sır ifşa etme gücü vardır elbette allaha emanet olun
  • mehmet mehmet 47 dk önce
    sayın admin sırları derken
  • BENCE DEVLET BABABENCE DEVLET BABA1 sa önce
    patriot almak hatadır. doğru düzgün çalışmıyor ve başarı oranı düşük. istikrarsız bir sisteme güvenmek bizi BOŞA DÜŞÜRÜR. Ayrıca pahalı. Buna verilecek paraya en iyi mühendisleri getirtip yepyeni bir komplike 3 sistem oluşturulur ve hazırlanır.
  • Mesut SarpMesut Sarp1 sa önce
    Biz önce bu ekonomik krizde Ruslar'ın füzelerini bi ödeyelimde gerisine Allah kerim. Kasalar zaten tamtakır !
  • Yunus16Yunus161 sa önce
    NE ETKİLEYECEK, HERKES SİLAH SATMA PEŞİNDE.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Piskopat Murat Özdemir'in yeni görüntüleri ortaya çıktı!
  1. Piskopat Murat Özdemir'in yeni..
  2. 2019 Ekonomi ve Yatırım Zirvesi
  3. Türkiye Kalkınma ve Yatırım..
  4. Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı!
  5. Myanmar'daki bazı Facebook hesapları..
  6. Hollanda'da Türk kızı öldürüldü!
  7. Tasarımcı Şansım Adalı Morhipo.com'da
  8. Mansur Yavaş'tan Akşener açıklaması
  9. Kışlık yardım mağzaları açılıyor
  10. Hastanede dehşet! Sadece 45 dakika..
  11. AK Parti'de iki ilçeye atama
  12. Sacha Boutros İstanbul'da sahne alacak
  13. AB, tek kullanımlık plastik ürünleri..
  14. Takım “oyun”u ile yatırımı kaptılar
  15. Akciğer sertleşmesi
  16. Yerli sosyal medya sitesi Ahmetesor..
  17. Bilal Ekşi, THY uçağında doğuma..
  18. Samsun'da kuyumcudan hırsızlık iddiası
  19. CHP'li Şişli Belediyesi'nde işçilerin..
  20. Aziz Yıldırım'ın "tehdit" davası
Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz
Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz

Günün Karikatürü

19 Aralık 2019
EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme
EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme
Türkiye'den çok kritik 'bor' hamlesi
Türkiye'den çok kritik 'bor' hamlesi