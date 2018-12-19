Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'

ABD’nin Türkiye’ye olası Patriot satışı hakkında açıklama yapan Kremlin yönetimi, bunun kendilerinin S-400 satışını etkilemeyeceğini belirtti.

Moskova ayrıca, Türkiye'nin Rusya füze sisteminin sırlarını ABD ile paylaşması için bir neden olmadığını da vurguladı.

Pentagon açıklama yapmıştı

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, söz konusu satışın onaylamasına ilişkin yazılı bir açıklama yapmıştı.

Yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, tahmini 3.5 milyar dolar değerinde 80 MIM-104E Güdümü Yükseltilmiş Patriot füzesi, 60 İleri Kabiliyet Patriot-3 (PAC-3) füzesi ve ilgili ekipman satışını onaylamaya karar verdi. Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, bu satış konusunda bugün Kongreyi bilgilendirdi" ifadelerine yer verilmişti.