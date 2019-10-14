Kremlin'den 'Rusya ve Türkiye çatışır mı?' sorusuna net cevap!

Türkiye'nin Barış Pınar Harekatı'nın devam ettiği bir dönemde Suriye ordusunun, söz konusu operasyon kapsamında yer alan bazı bölgelere girdiğine ilişkin haberler gelirken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a, "Türk ve Rus askerlerin doğrudan karşı karşıya geleceği bir askeri çatışma bekleyip beklemedikleri" soruldu.

Kremlin Sözcüsü soru üzerine, "Böyle bir ihtimali düşünmek dahi istemiyoruz" cevabını verdi.

"Hiç olmazsa böyle bir tehlike bulunup bulunmadığını söyler misiniz?" şeklindeki soru karşısındaysa Peskov, "Söylediklerime ekleyeceğim bir şey yok, bunun için (sözü edilen tehlikenin oluşmaması için) askerlerimiz irtibat halinde" dedi.