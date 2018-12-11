Kremlin'den Pompeo'nun sözlerine tepki

Rusya'nın Güney Amerika ülkesi Venezuela'ya gönderdiği iki uçakla ilgili yaptığı paylaşımda, 'iki yozlaşmış yönetimin, halkları acı çekerken kamu fonlarını boş yere harcadığını' söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya yanıt gecikmedi.

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun Moskova'yı ziyaretinden iki gün sonra, Rusya Savunma Bakanlığı'nın dün yaptığı açıklamada, iki Tu-160 model bombardıman uçağının Venezuela'nın başkenti Caracas yakınlarında bir havalimanına indiği duyurulmuş, fakat uçakların silah taşıyıp taşımadığı konusunda bir bilgi verilmemişti.

"İki yozlaşmış yönetim"

Rusya'nın açıklamasının ardından Pompeo, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu değerlendirmelerde bulunmuştu:

"Rusya yönetimi dünyanın öteki ucundaki Venezuela'ya iki bombardıman uçağı gönderdi. Rusya ve Venezuela halkı ortadaki durumu olduğu gibi görmelidir; iki yozlaşmış yönetim halkları acı çekerken, kamu fonlarını boş yere harcıyor ve özgürlük haklarını ezip geçiyor."

Rusya'dan cevap

Kremlin'den yapılan açıklamada, Pompeo'nun "iki yozlaşmış yönetim halkları acı çekerken, kamu fonlarını boş yere harcıyor ve özgürlük haklarını ezip geçiyor." açıklaması, "Diplomatik olmayan, yakışıksız ve yanlış" ifadeleriyle eleştirildi.