Kremlin'den PKK/YPG mesajı! "Türkiye'nin güvenlik endişelerini dikkate alacağız"
Kremlin Başkan Erdoğan ile Putin arasında Soçi'de gerçekleşecek görüşmeyle ilgili bilgi verdi. Gerçekleşecek ikili görüşmede, Türkiye'nin güvenlik endişeleri olduğunu ve Suriye konusunun ele alınacağını bildirdi.
Kremlin, Türkiye'nin Suriye konusunda haklı güvenlik endişeleri olduğunu ve bunları dikkate alacaklarını açıkladı.
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Başkan Tayyip Erdoğan arasındaki görüşme öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Suriye'nin toprak ve siyasi bütünlüğünü tehlikeye atabilecek" adımlardan kaçınmanın önemli olduğunu söyledi.
Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak özel uçak "TUR" ile Rusya'nın Soçi kentine gitti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Rus mevkidaşıyla yapacakları görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır." bilgisi verildi.
Kremlin'den PKK/YPG'YE mesaj
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Erdoğan-Putin görüşmesinde Suriye'deki PKK/YPG terör örgütüne operasyon meselesinin de gündeme geleceğini doğruladı.