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Dünya Kremlin’den Dağlık Karabağ diplomasisi
Dünya

Kremlin’den Dağlık Karabağ diplomasisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, Dağlık Karabağ’daki son gelişmeleri ele aldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 18:35:00 -
Kremlin’den Dağlık Karabağ diplomasisi

Kremlin’den yapılan açıklamada, “Ateşkes rejimine tümüyle uyulduğu, bölgedeki durumun genel olarak istikrarlı ve sakin kaldığı memnuniyetle ifade edildi” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Güney Kafkasya’da ekonomik ve ulaşım bağlarına yönelik engellerin kaldırılmasıyla ilgili konuların istişare edildiği belirtilerek, “Bu bağlamda, üç ülkenin başbakan yardımcılarının eş başkanlık yaptığı çalışma grubunun faaliyetleri olumlu bir şekilde not edildi” denildi.

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