Kremlin'den ABD açıklaması!
Kremlin, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan seçimler ve Rusya ile ticaret savaşına yol açan yaptırımlarla ilgili açıklama yaptı.07 Kasım 2018 Çarşamba 13:24
Kremlin, ABD'deki ara seçimler ve ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırım uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu.
Kremlin'den yapılan açıklamada, ABD ara seçimleri sonrası ABD ve Rusya arasındaki ilişkilerin normalleşmesi bakımından bir umut görülmediği, Kremlin'in ABD'nin Rusya'ya karşı kimyasal silah bahanesiyle uygulaması muhtemel yeni yaptırımları hukuksuz olarak değerlendireceği belirtildi.
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