Kremlin Sözcüsü Peskov koronavirüse yakalandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitry Peskov'un yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı ve hastanede tedaviye alındı.

Peskov, "Evet, hastayım ve tedavi görüyorum" açıklamasında bulundu.

Mart ayında Rusya'da koronavirüs hastaları için oluşturulan özel karantina hastanesi Kommunarka'nın Başhekimi Denis Protsenko'nun koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kırım ziyaretinde tokalaştığı kişilere daha önce koronavirüs testi yapıldığı ile ilgili iddialar üzerine Rus gazeteciler Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'a Putin'in koronavirüs testi yaptırıp yaptırmadığını sormuş, Peskov, "Devlet Başkanı'nın koronavirüs testi yaptırmasına gerek yok, zira belirtilerini taşımıyor. Tanrı'ya şükür kendisini harika hissediyor ve çalışmaya devam ediyor. Devlet Başkanı'nın ve çevresindeki herkesin sorunsuz şekilde çalışmaya devam etmesi için önlemler alınmalı" ifadelerini kullanmıştı.