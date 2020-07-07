Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: İngiltere'nin yaptırımlarına cevap vereceğiz

Sergey Magnitskiy'in ölümünde parmağı olduğu iddia edilen 25 Rusya vatandaşını yaptırım listesine almasıyla ilgili gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Bu tarz dostane olmayan adımlar bizim için yalnızca üzüntü verici” dedi.

Peskov, Moskova’nın karşılıklılık ilkesi doğrultusunda hareket edip yanıt için Rusya’nın çıkarlarına uygun bir karar vereceğini ifade etti.

Rus Büyükelçilik: Yanıt verme hakkımız var

Diğer yandan Rusya’nın Londra Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “Rusya İngiltere’nin dostane olmayan bu kararına yanıt verme hakkını elinde bulunduruyor” ifadeleri kullanıldı.

Kararın İngiltere’nin egemen ülkelere yaptırım baskısı uygulama politikasının bir parçası olduğu belirtilen açıklamada, Magnitskiy’nin ölümüyle ilgili mevcut tüm soruların yanıtlarının uzun zaman önce verildiği kaydedildi.

‘İlişkilere olumlu yansımayacak’

“Mevcut kararın kamuoyunda etki yaratmak amacıyla tasarlanmış olduğu açık. İngiltere’nin uzman çevreleri dahi yaptırımların belirtilen amaçlara ulaşmak bakımından etkisiz olduğu ve muhatap ülke ile ikili ilişkilere zarar verdiği görüşüne giderek daha fazla yöneliyor” denilen açıklamada, açıklanan yeni yaptırımların Rusya-İngiltere ilişkilerine olumlu yansımayacağı ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:

“Rusya Federasyonu Başsavcılığı, Soruşturma Komitesi’nin üst yönetim temsilcilerinin ve hakimlerin de listeye dahil edilmesi özellikle şaşırtıcı. Rusya’da soruşturma, savcılık ve mahkeme, yürütmeden bağımsız olarak ve sadece hukuk doğrultusunda hareket ediyor. Görevlerini yaparken, yabancı ülkeler tarafından siyasi nedenlerle getirilen farazi yaptırımları göz önünde bulundurmaları mümkün değil.”

İngiltere'nin yaptırım listesinde, Sergey Magnitskiy'in ölümünde parmağı olduğu iddia edilen 25 Rusya vatandaşı yer aldı. Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Soruşturma Komitesi Başkan Yardımcısı Viktor Grin, eski İçişleri Bakan Yardımcısı Aleksey Aniçin, Rusya İçişleri Bakanlığı yetkilileri, savcılar, hakimler listeye girdi.