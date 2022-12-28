Kremlin sessizliğini bozdu: Ukrayna için "barış planının" ana şartlarını açıkladı! 'Olmazsa olmaz' şartlar

ABD Savunma Bakanlığı'na da hizmet veren düşünce kuruluşu RAND Corporation, ABD'nin Rusya ile karşı karşıya gelme stratejisini açıklayan bir rapor yayınladı.

Kommesant'te yayınlanan rapora göre, Amerikan tarafının Moskova ile müzakere çağrısı yapmasına rağmen, Washington çatışmayı dondurmak değil, aksine ağırlaştırmak niyetinde. RAND analistlerine göre ABD'nin asıl görevi Rusya Federasyonu'nu "cezalandırmak" ve "kontrol altına almak". Amerika'nın bunu, "Rusya'nın nükleer silah kullanmak için bir nedeni kalmayacak ve Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışma ve savaş olmayacak şekilde yapmaya niyetli olduğu" savunuldu.

Kremlin'den Ukrayna'da barış için 'olmazsa olmaz' şartlar

Kremlin, Ukrayna için "barış planının" ana şartlarını açıkladı.

Peskov, "Rusya'nın referandumla Ukrayna'dan topraklarına kattığı yeni bölgelerinin tanınmasını barış planının ana esasları olduğunu" söyledi.

Kremlin sözcüsü, "Dört bölgenin Rusya'ya katılımıyla ilgili bugünün gerçeklerini dikkate almayan Ukrayna'nın planı barış planı olamaz" dedi.

Kremlin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin 10 maddelik barış planı “bugünün gerçeklerini” dikkate almadığı gerekçesiyle reddederken, ilhak ettiği 4 bölgeden çekilmeyeceğini yineledi.

Moskova, eylül ayında Ukrayna ve Batı ülkelerinin kınadığı ve tanımadığı referandumla Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporijiya bölgelerinin Rusya’ya katıldığını açıklamıştı. Dört yeni bölge (Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgeleri) 30 Eylül'de Rusya Federasoynu'nun parçası olarak ilan edildi. Zelenskiy, kasım ayında açıkladığı 10 maddelik barış planının görüşülmesi için dünya liderlerinin katılımıyla küresel bir zirve düzenlenmesini istiyor. Bu plan, Rusya’nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım da dahil olmak uluslararası toplumum Ukrayna toprağı olarak kabul ettiği bütün bölgelerden çekilmesini öngörüyor.

Kremlin: Kosova konusunda Sırbistan'ı destekliyoruz açıklaması şöyle;

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın, Kosova ile Sırbistan arasında gerginlikte "yıkıcı etki" yarattığına yönelik suçlamaları reddederek "Atılan adımlar konusunda Belgrad'ı destekliyoruz." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Sırbistan ile Kosova arasında yükselen tansiyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gerginliğe ilişkin Rusya'ya yönelik bölgeden gelen suçlamaları kabul etmediklerini belirten Peskov, "Sırbistan egemen bir ülkedir ve Rusya'nın burada yıkıcı bir etkisini aramak da yanlıştır. Sırbistan doğal olarak zor koşullarda birlikte yaşayan Sırpların haklarını koruyor ve bu haklar ihlal edildiğinde sert tepki veriyor." diye konuştu.

Rusya'nın gelişmeleri yakından takip ettiğine işaret eden Peskov, "Sırpların haklarının nasıl sağlandığına dair gelişmeleri yakından izliyoruz. Atılan adımlar konusunda Belgrad'ı destekliyoruz." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün imzaladığı kararnameyle Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol satışının yasaklanmasını da değerlendiren Peskov, "Mevcut sözleşmeler de dahil sözleşmelerde tavan fiyata bir gönderme olursa yasak uygulanacak, tavan fiyat yoksa uygulanmayacak." ifadelerini kullandı.

Peskov, tavan fiyat uygulamasını "yasa dışı ve saçmalık" şeklinde nitelendirerek Rusya'nın yürürlüğe koyduğu yasağın egemen hakları olduğunu söyledi.

Kosova-Sırbistan gerginliği

Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınmasının ardından Kosova ile Sırbistan arasındaki tansiyon yükselmişti.

Pantic'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, 10 Aralık'tan bu yana Jarinje ve Bernjak sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutuyor.

Avrupa Birliği (AB), NATO ve ABD, Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğin azaltılması ve barikatların kaldırılması çağrısı yapmış; Sırbistan, NATO'nun Kosova Barış Gücüne (KFOR) Sırp ordusu ve polisinin Kosova'nın kuzeyinde konuşlandırılması için talepte bulunmuştu.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.​​​