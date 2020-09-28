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Kadın - Aile Kremalı tavuk nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kremalı tavuk nasıl yapılır?

Kremalı kaşarlı tavuk | Lezzetli ve farklı bir tavuk sote tarifi arıyorsanız; kaşarlı kremalı tavuk soteyi denemenizi öneririz. Peki, kremalı tavuk sote nasıl yapılır? | Kremalı tavuk sote malzemeleri | Denenmiş tavuk sote tarifi | Tam ölçülü kremalı tavuk sote.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 00:10:00 -
Kremalı tavuk nasıl yapılır?

Tavuk sote tarifi | Farklı bir tavuk tarifi arıyorsanız; ihtiyacınız olan biraz krema biraz da kaşar peyniri. Bu üçlünün buluşmasıyla şahane bir tavuk sote hazırlayabilirsiniz. Peki, kremalı tavuk sote nasıl yapılır?

Kremalı tavuk sote tarifi

Malzemeler:

  • 4 parça tavuk bonfile
  • 1 kutu krema
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • Kimyon
  • Nane
  • Tuz
  • 1-2 diş sarımsak
  • Limon kabuğu rendesi
  • Zeytinyağı

Kremalı tavuk nasıl yapılır?

Kremalı tavuk sote yapmak için öncelikle tavuğu bir süre dinlendirmekle başlamalısınız.

Tavuk bonfileyi küçük küçük doğrayın ve yıkayın.

Bir kaseye tavuğu, sarımsağı, limon kabuğu rendesini, baharatları ve zeytinyağı ekleyin.

Karışımı yaklaşık yarım saat buzdolabında dinlendirin.

Bir tencereye az miktarda zeytinyağı alın ve ısıtın.

Isınan zeytinyağına tavuğu ekleyin.

Tavuk güzelce pişince tencereye kremayı ekleyin.

Birkaç dakika sonra tencereye rendelediğiniz kaşar peynirini ilave edin.

Kaşar peyniri eriyince ocağın altını kapatın.

Bu leziz tavuk soteyi pilav ya da makarna ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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