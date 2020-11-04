Kremalı tavuk çorbası nasıl yapılır? | Kremalı tavuk çorbası tarifi
Kolay çorba tarifi | Her gün aynı çorbaları içmekten sıkıldıysanız; kremalı tavuk çorbasını deneyebilirsiniz. Peki, kremalı çorba nasıl yapılır? | Kremalı tavuk çorbası gerekli malzemeler | 4 kişilik kremalı tavuk çorbası tarifi | Kremalı tavuk çorbası pratik
Farklı çorba tarifleri | Lezzetli ve şifa deposu bir tarif arıyorsanız; kremalı tavuk çorbasını denemelisiniz. Peki, kremalı tavuk çorbası için hangi malzemeler gerekli?
Kremalı tavuk çorbası tarifi
Malzemeler:
- 6 su bardağı su
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 adet kemikli tavuk göğsü
- 1 tatlı kaşığı un
- 1 kutu krema
- Tuz
- Karabiber
Kremalı tavuk çorbası nasıl yapılır?
Öncelikle tavuk göğsünü güzelce yıkayın. Ardından tavuğu bol suda haşlayın. Haşlanma esnasında tencerede oluşacak köpükleri kevgirle almayı ihmal etmeyin.
Haşlanan tavuğu tencereden alın ve didikleyin.
Başka bir tencereye tereyağını alın. Tereyağında unu kokusu çıkana kadar kavurun.
Haşlama suyunu süzün.
Süzdüğünüz suyu unun üzerine dökün.
Bu aşamada unun topaklanmaması için çorbayı sürekli karıştırın.
Tuz ve karabiberi ilave edin.
200 ml kremayı ve haşladığınız tavukları da tencereye alın.
Çorba kıvam alınca ocağın altını kapatın.
Çorbanızı kıtır ekmeklerle servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.