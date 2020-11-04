  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Kremalı tavuk çorbası nasıl yapılır? | Kremalı tavuk çorbası tarifi
Kadın - Aile

Kremalı tavuk çorbası nasıl yapılır? | Kremalı tavuk çorbası tarifi

Kolay çorba tarifi | Her gün aynı çorbaları içmekten sıkıldıysanız; kremalı tavuk çorbasını deneyebilirsiniz. Peki, kremalı çorba nasıl yapılır? | Kremalı tavuk çorbası gerekli malzemeler | 4 kişilik kremalı tavuk çorbası tarifi | Kremalı tavuk çorbası pratik

Yeniakit Publisher
2020-11-04 20:41:00 -
Kremalı tavuk çorbası nasıl yapılır? | Kremalı tavuk çorbası tarifi

Farklı çorba tarifleri | Lezzetli ve şifa deposu bir tarif arıyorsanız; kremalı tavuk çorbasını denemelisiniz. Peki, kremalı tavuk çorbası için hangi malzemeler gerekli?

Kremalı tavuk çorbası tarifi

Malzemeler:

  • 6 su bardağı su
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 adet kemikli tavuk göğsü
  • 1 tatlı kaşığı un
  • 1 kutu krema
  • Tuz
  • Karabiber

Kremalı tavuk çorbası nasıl yapılır?

Öncelikle tavuk göğsünü güzelce yıkayın. Ardından tavuğu bol suda haşlayın. Haşlanma esnasında tencerede oluşacak köpükleri kevgirle almayı ihmal etmeyin.

Haşlanan tavuğu tencereden alın ve didikleyin.

Başka bir tencereye tereyağını alın. Tereyağında unu kokusu çıkana kadar kavurun.

Haşlama suyunu süzün.

Süzdüğünüz suyu unun üzerine dökün.

Bu aşamada unun topaklanmaması için çorbayı sürekli karıştırın.

Tuz ve karabiberi ilave edin.

200 ml kremayı ve haşladığınız tavukları da tencereye alın.

Çorba kıvam alınca ocağın altını kapatın.

Çorbanızı kıtır ekmeklerle servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Fırında armut tatlısı nasıl yapılır?
Fırında armut tatlısı nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Fırında armut tatlısı nasıl yapılır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarihi ABD seçimlerinde Trump farkı kapadı! İşte tüm gelişmeler
Dünya

Tarihi ABD seçimlerinde Trump farkı kapadı! İşte tüm gelişmeler

Tüm dünya ABD Başkanlık seçim sonuçlarına kilitlendi. Donald Trump ve Joe Biden'ın yarıştığı ABD Başkanlık seçiminde ilk sonuçlar gelmeye ba..
Seçim sonuçlarının 'ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını etkilemesi' öngörülmüyor
Dünya

Seçim sonuçlarının 'ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını etkilemesi' öngörülmüyor

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD seçimlerini hangi aday kazanırsa kazansın, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığında bir değiş..
Almanya’da çocuk kanalında İslam düşmanlığı!
Gündem

Almanya’da çocuk kanalında İslam düşmanlığı!

Almanya’ya yayın yapan KİKA TV adlı sözde çocuk kanalında İslam düşmanlığı yapıldı.
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay