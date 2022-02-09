  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Kremalı sebze çorbası tarifi nasıl yapılır? Kremalı dereotlu sebze çorbası tarifi
Kadın - Aile

Kremalı sebze çorbası tarifi nasıl yapılır? Kremalı dereotlu sebze çorbası tarifi

Tadına doyamayacağınız kremalı sebze çorbası tarifi nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2022-02-09 17:42:00 - 2022-02-09 17:53:00
Kremalı sebze çorbası tarifi nasıl yapılır? Kremalı dereotlu sebze çorbası tarifi

Kremalı sebze çorbası tarifi

Malzemeler

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 diş ince kıyılmış sarımsak
  • 1 adet ince kıyılmış soğan
  • 2 dolu yemek kaşığı un
  • 1 adet minik küp doğranmış patates
  • 1 adet minik küp doğranmış havuç
  • 1 adet minik küp doğranmış kırmızı biber
  • 1 adet minik küp doğranmış yeşil kabak
  • 1 çay bardağı konserve bezelye
  • 1 avuç kıyılmış dereotu
  • 1 kutu krema (200 ml)
  • Tuz
  • 6-7 su bardağı sıcak su

Kremalı sebze çorbası tarifi nasıl yapılır?

Ocağa aldığımız tenceremizin içerisine sıvı yağı alarak yemeklik doğradığımız soğanlarımızı, ince kıyılmış sarımsağı ekleyelim ve 2-3 dakika hafifçe kavuralım. Ardından küçük küpler halinde doğradığımız havucu ekleyerek kavurmaya devam edelim. Havuçlarımızı biraz kavurduktan sonra minik minik doğradığımız patates, kapya biber ve yeşil biberi de ekleyerek 2 dakika daha kavuralım. Daha sonra unumuzu ekleyerek 1-2 tur karıştıralım. Bezelye ve suyumuzu da ilave ederek tekrar karıştıralım. Çorbamız kaynamaya başladıktan sonra ocağı kısalım ve orta ateşte çorbamızı pişmeye bırakalım. Sebzelerimiz diriliğini kaybettikten sonra kremamızı çorbamıza ekleyelim ve karıştıralım. Ardından çorbamızı bir taşım daha kaynatalım. Tuzu ve ince kıyılmış dereotunu da ekledikten sonra son kez karıştıralım ve ocaktan alalım. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra kremalı sebze çorbamız servise hazır. 

 

Un helvası tarifi nasıl yapılır, malzemeleri neler? Kolay tarif
Un helvası tarifi nasıl yapılır, malzemeleri neler? Kolay tarif

Kadın - Aile

Un helvası tarifi nasıl yapılır, malzemeleri neler? Kolay tarif

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay