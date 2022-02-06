Kremalı sebze çorbası tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif

Kremalı sebze çorbası tarifi

Malzemeler:

1 adet soğan

1 adet kabak

1 adet küçük boy patates

5-6 dal brokoli

1 adet küçük boy kereviz

2 diş sarımsak

1 küçük kutu sıvı krema (200 ml)

1 çorba kaşığı un

½ çay bardağı zeytinyağı

1 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yeteri kadar sıcak su (3,5-4 su bardağı)

Kremalı sebze çorbası nasıl yapılır?

Çorba tenceresine zeytinyağı ve tereyağını koyup ısıtın. Soğanı küçük doğrayıp ilave edin ve yumuşayana kadar kavurun. Sırasıyla, kereviz, kabak, brokoli, patatesi temizleyip küçük doğrayarak tencereye koyun ve sebzeler yumuşayana kadar kavurun. Sarımsağı küçük doğrayarak ilave edin ve az kavurun. En son unu da 1 dakika kadar kavurup 3 su bardağı sıcak su ilave edin. Tuz ve karabiberini koyup tel çırpıcı ile karıştırarak çorbayı pişirmeye devam edin. Çorbanız çok koyulaşırsa azar azar sıcak su ilave ederek sebzeler iyice yumuşayana kadar pişirin. Sıvı kremayı da koyup bir taşım kaynatıp altını kapatın. Daha kremamsı bir kıvam isterseniz çorbayı blendırdan geçirin. Afiyet olsun.