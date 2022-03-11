Kremalı Metabolizma hızlandırıcı çay tarifi! Vücutta yağ yakılmasını sağlayın

Metabolizma aslında kişinin vücudunun enerji elde etmek için kalori harcamasıdır. Metabolizmanın hızı, yaşa, cinsiyete, vücudun yağ ve kas kütlesine, aktivite düzeyine ve biraz da genetik faktörlere bağlıdır. Bu faktörlerden sadece genetik, değiştirilemez.

Hızlı metabolizmaya sahip olan kişiler daha sağlıklı ve yağsız bir vücuda hakim olarak zayıf olurlar ve daha enerjik yapıda bir hayat sürerler

Kremalı metabolizma hızlandırıcı çay tarifi

Malzemeler

2 su bardağı su

Yarım çay kaşığı toz zencefil

1 tatlı kaşığı zerdeçal tozu

6 kakule baklası

1 tutam acı biber

1 tatlı kaşığı rezene tohumu

2 çay kaşığı yeşil çay

1 yemek kaşığı ham bal

1 su bardağı süt (badem yahut yulaf)

Metabolizma çayı nasıl yapılır

– Birinci olarak bir cezve yahut küçük tencerenin içine su, zerdeçalı ekleyin. Üstüne zencefili, rezeneyi, kırmızı biberi ve kakule ekleyip kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın ve 5 dakika kadar pişirmeye devam edin. 5 dakika pişirdikten sonra kalan yeşil çayı ekleyin ve bir 3 dakika kadar daha demlemeye devam edin. Daha sonra ince elek yahut süzgeçten süzün. Son olarak bal ve sütü ekleyin ve köpürene kadar karıştırın yahut bir karıştırıcıda karıştırın.