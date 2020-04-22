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Kadın - Aile

Kremalı mantar çorbası nasıl yapılır? Kremalı mantar çorbası tarifi ve malzemeleri

Kremalı mantar çorbası, içimiyle rahatlatan çorbalar arasında yer alıyor. Özellikle ramazanda hafif bir çorba isteyenler, kremalı mantar çorbasını tercih edeceklerdir. Peki ama pratik kremalı mantar çorbası nasıl yapılır? Kremalı mantar çorbası malzemeleri nelerdir? Kremalı mantar çorbası tarifi ve bütün bu soruların cevapları için okumaya devam edin...

2020-04-22 17:28:00 -
Kremalı mantar çorbası nasıl yapılır? Kremalı mantar çorbası tarifi ve malzemeleri

Kremalı mantar çorbası nasıl yapılır? Oldukça basit olan kremalı mantar çorbasının yapımını sizler için derledik. İşte kremalı mantar çorbası malzemeleri...

Malzemeler

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 paket mantar 
  • 2 diş sarımsak
  • 2,5 yemek kaşığı un
  • 5 su bardağı su
  • 1 paket krema (isteğe göre yarım da kullanılabilir)
  • tuz

Öncelikle tereyağını ve mantarı tencereye alın. Üzerine sarımsakları ve unu ekleyerek kavurun.

2 dakika kadar kavurunca suyu ve tuzu ilave ederek kaynamaya bırakın.

Kaynadıktan 15-20 dakika sonra kremayı ilave edip 5 dakika kadar pişirin. 

Ocaktan alıp ılıdıktan sonra servis edebilirsiniz.

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