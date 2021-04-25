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Yemek Tarifleri Kremalı fırın sütlaç nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri

Kremalı fırın sütlaç nasıl yapılır?

Mutfağımızın vazgeçilmez tatlılarından biri olan sütlaç, kremalı fırın sütlaç olarak karşınızda. Sütün faydalarının yanı sıra ağzınızı tatlandırmak için vazgeçilmez bir tatlı olan kremalı fırın sütlacın tarifi merak ediliyor. Peki, kremalı fırın sütlaç nasıl yapılır? Kremalı fırın sütlaç tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-25 23:06:00 -
Kremalı fırın sütlaç nasıl yapılır?

Kremalı fırın sütlaç tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

2 litre süt, 70 gr pirinç, 25 gr buğday nişastası, 200 gr toz şeker, 1/2 çay kaşığı tuz, 100 ml krema

Kremalı fırın sütlaç nasıl yapılır?

Öncelikle süt ve pirinci bir tencereye koyun. Daha sonra hafif ateşte aralıklı olarak karıştırarak kaynatmaya başlayın. Pirinç tamamen pişene kadar pişirmeye devam edin.

Nişastanın üzerine 2 yemek kaşığı kadar süt ilave edin. Tencereden 1 yemek kaşığı sıcak sütü ilave edip iyice karıştırın. Ardından süzgeçle tencereye dökerken bir yandan da karıştırmaya devam edin.

3-4 dakika kadar karıştırarak pişirmelisiniz. Kalan malzemeleri de koyun ve karıştırarak 5 dakika daha pişirin.

Her seferinde karıştırarak kaselere dökün. Fırının sadece üst ızgara ayarını açın ve sütlaçları derin bir fırın kabına koyun. Kabın yarısına gelecek kadar kaynar su koymanız gerekir.

Fırının orta rafına koyun ve üzeri kızarana kadar pişirmeye devam edin. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına alın ve servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

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