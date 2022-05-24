Kremalı domatesli makarna nasıl yapılır?
Soslu makarna tarifi | Leziz olduğu kadar pratik bir yemek tarifi arayanlar 'Soslu makarna nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, soslu makarna için hangi malzemeler gerekli? Tüm ölçülü soslu makarna tarifi:
Makarna hem pratik hem de leziz yemekler hazırlamanın en iyi yoludur. Peki, soslu makarna nasıl yapılıyor?
Soslu makarna tarifi
Malzemeler:
- Yarım paket makarna
- Yarım paket krema
- 3 adet domates
- 1 adet soğan
- 1-2 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Tuz
- Karabiber
- Fesleğen
Kremalı domatesli makarna nasıl yapılır?
Öncelikle makarnayı tuzlu suda güzelce haşlayın.
Makarna haşlanırken başka bir tencerenin içerisine tereyağı ve zeytinyağını alıp küçük küçük doğradığınız soğanları kavurun.
Soğanın ardından küp küp doğradığınız domatesi ve ezdiğin sarımsağı ekleyin.
Domatesler suyunu çekince krema ve baharatları ekleyin.
Bir taşım kaynayan sosun altını kapatın.
Haşladığınız makarnayı süzüp sosun içerisine boşaltın ve iyice karıştırın.
Makarnayı servis ederken dilerseniz üzerlerine kaşar peyniri rendesi ilave edebilirsiniz.
Afiyet olsun.