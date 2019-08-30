Kremadan tereyağı nasıl yapılır?

Pratik bir şekilde tereyağı elde etmek isteyenler buraya...

Paketli olarak satılan kremaları kullanarak, çok kısa sürede tereyağı yapabilirsiniz. Tereyağı, yemeklerinize ekstra lezzet ve vitamin katacaktır. Bu nedenle bildiğin ürünlerle evde tereyağı yapmak en doğru tercih olacaktır.

Tereyağı yapmanın birçok yolu var. Yoğurt ve süt kaymağından tereyağı elde etmek mümkün.

Yayık tereyağı nasıl yapılır?

Krema ile tereyağı yapmak isteyenler, tarifimizi inceleyerek kısa süre içerisinde pratik bir şekilde yapabilir.

Gereken malzemeler oldukça basit: 3 paket krema ve bir tutam tuz.

Kremayı mikser kabına döküp, en son ayarda 10 dakika kadar çırpın. Ardından tuz ekleyin.

İlk aşamada parçalanmaya başlayacaktır. İlerleyen süreçlerde ayrışma başlayacaktır.

Bu süreçlerin hepsinde kremayı çırpmaya devam edin. Mikseriniz bir süre sonra zorlanacaktır. Bunun sebebi yağın toparlanmaya başlamasıdır.

Çıkan suyu boşlatın ve yağı buzlu su içerisine alın. Biraz yıkayıp, fazla tuzundan arındırmadan suda bekletin ve çıkarın.

Dolapta saklayıp dilediğinizde kullanabilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun...

Gerçek tereyağı nasıl anlaşılır?