Krem şanti tarifi: Krem şanti ile hangi meyveler yenir?

Krem şanti tarifi

Malzemeler

2 adet yumurtanın beyazı

1 çay bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı su

1 paket vanilya

1 çimdik tuz

Krem Şanti Nasıl Yapılır?

Keklere, pastalara ve neredeyse tüm tatlılara lezzet veren krem şantiyi evde yapmaya ne dersiniz? İçerisinde hiçbir katkı maddesi olmadığı için marketlerden aldığınız krem şantilere göre çok uzun süre dayanmayabilir. Fakat ortaya çıkan sonuca bayılacaksınız. Krem şanti yapımında çırpma süresi biraz uzun olsa da, doğal bir krem şanti yapmış olacaksınız. Üstelik evde yaptığınız krem şanti sizin için daha ekonomik olacaktır. Krem şantiyi sunuma yakın dolaptan çıkarmanız, pasta ve kekleriniz için daha uygun olacaktır. Peki, evde krem şanti nasıl yapılır? İşte mükemmel krem şanti tarifi...

Yumurtanın beyazlarının içine tuzu ilave edip 3 dakika çırpın. Bembeyaz köpük gibi bir kıvam olmasına özen gösterin.

Şeker ve suyu cezvede şekerler eriyinceye kadar kısık ateşte kaynatın. Şekerli suyu sıcak haldeyken yumurta beyazlarının üzerine döküp mikserin yüksek devrinde 10 dakika çırpın. Sonra vanilyayı ilave edip 5 dakika daha çırpın. Krem şanti iyice katılaşana kadar aşağı yukarı 1-2 saat buzdolabında bekletin. Son adım: Buzdolabında dinlendirdikten sonra kullanıma hazır demektir.

Çırpılmış krema nasıl yapılır?

Az yağlı krem (ya da süt) iyi kırılmaz, daha yüksek yağlı krem daha kararlı bir köpük üretir. Krem genellikle bir çırpıcı, elektrikli veya el mikseri, veya bir mutfak robotu ile çırpılır. Çırpılmış krema genellikle şeker, vanilya, kahve, kakao, çikolata, portakal vb. ile tatlandırılır.

Krem şanti ile hangi meyveler yenir?

Krem Şantili Meyve Saltası Pratik Tarifi İçin Malzemeler

1 Kivi.

1 Dilim Ananas.

1 Muz.

Yarım elma.

2-3 dilim mandalina.

1 nar.

2 paket krem şanti.

2 bardak süt (krem şanti için)

Krem şanti ile ne yapılabilir?

Lezzet Kadar Sunuma da Önem Verenlerin Denemesi Gereken Krem Şantili Tatlı Tarifleri

Krem Şantili İrmikli Tatlı Tarifi.

Muhallebili Kadayıf Tatlısı Tarifi.

Etimek Tatlısı Tarifi.

Haşhaşlı İrmik Tatlısı Tarifi.

Yalancı Profiterol Tarifi.

Kaseto Tatlısı Tarifi.

Vogue Tatlısı Tarifi.

Krem şantili meyve salatası nasıl yapılır?

Krem şanti hazırlanıp meyveler hazırlanana kadar buzdolabında bekletilir. Meyveler küçük küpler şeklinde kesilir. Petibörler elimizle ufalanır. Krem şanti, meyveler ve petibör karıştırılıp buzdolabında 2-3 saat bekletildikten sonra servise hazırdır.

1 paket krem şanti kaç bardak süt?

Daha kıvamlı olması için, hazırlanan Krem Şantiyi bir müddet buzdolabında bekletin. Kullanım önerisi / Pasta ve Tatlılar için: 1 bardak (200 ml) soğuk süt veya 1,5 çay bardağı (150 ml) soğuk su ile 2 poşet krem şanti çırpılmalı.

Krem şantiye nasıl renk verilir?

Süslemesi için beyaz krem şantiyi tarife göre yapıp gıda boyasını içine damlatıyoruz. Gıda boyasını az az koyun çünkü eğer bir anda çok koyarsanız istenmeyen koyu renkli olur. Az miktarı çok etkili.

Krem şantiyi renklendirmek için ne kullanılır?

Mor için pancar: Pastaların üstüne koyduğunuz krem şantiyi veya hazırladığınız ev yapımı dondurmaları renklendirmek için pancar kullanabilirsiniz.