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Kadın - Aile Krem şanti kurabiye nasıl yapılır? 3 malzemeli kurabiye
Kadın - Aile

Krem şanti kurabiye nasıl yapılır? 3 malzemeli kurabiye

Kolay kurabiye tarifi | 5 dakikada hazırlayabileceğiniz leziz bir kurabiye tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. Krem şanti ve unla damakları şenlendiren kurabiyeler hazırlayabilirsiniz. Peki, krem şanti kurabiye nasıl yapılır? 3 malzemeleri kurabiye tarifi | Pratik kurabiye tarifi

Yeniakit Publisher
2021-03-27 13:22:00 -
Krem şanti kurabiye nasıl yapılır? 3 malzemeli kurabiye

Basit kurabiye tarifi | Tatlı krizini 5 dakikada sona erdirmek istiyorsanız; krem şanti kurabiyeyi mutlaka denemelisiniz.

Krem şanti kurabiye tarifi

Malzemeler:

  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 paket krem şanti
  • 2,5 su bardağı un
  • Ceviz

Üzeri için:

  • Pudra şekeri

Kolay kurabiye nasıl yapılır?

Bir karıştırma kabının içerisine yağ ve krem şantiyi alıp karıştırın.

Ardından unu azar azar ilave ederek yoğurun. Bu aşamada ceviz de ekleyebilirsiniz.

Hamurdan parçalar koparın ve şekil verin.

Kurabiyeleri yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kurabiyeleri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

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