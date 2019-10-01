Krem Karamel nasıl yapılır? Krem karamel tarifi

Orjinal adı Creme caramel olan sütlü tatlılar arasında yapımına en çok dikkat edilmesi gereken tarifler arasında yer alır. Yumurtanın çok fazla kullanıldığı krem karamel tarifi yapım aşamalarına dikkat edildiğinde oldukça lezzetli bir tatlı olacaktır. Krem karamel tarifi bu sıralar tatlıseverlerin gündeminde. Peki, Krem Karamel nasıl yapılır? İşte krem karamel tarifi...

Krem Karamel nasıl yapılır?

Malzemeler

7 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 litre süt

Karamel için

1 su bardağı toz şeker

6 yemek kaşığı su

Yapılışı

Karameli hazırlamak için toz şeker ve suyu yapışmaz yüzeyli bir tavaya alın. Orta ateşte şeker eriyip rengi hafif koyulaşana kadar pişirip ocaktan alın. Krem karamel kaplarına eşit olarak paylaştırın. Derin bir kaseye yumurtaları kırın. Toz şekeri ilave edip krema kıvamına gelene kadar çırpın. Vanilyayı ekleyin ve 2 dakika daha çırpın. Sütü yavaş yavaş çırparak ekleyin ve 3-4 dakika daha yüksek devirde çırpın. Üzerinde oluşan köpüğü kepçe yardımıyla temizleyin ve yumurta karışımın karamel kaplarına paylaştırın. Kapları bir fırın tepsisine yerleştirin ve yarısına gelecek şekilde sıcak su ekleyin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri hafif kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarın ve oda ısısına gelene kadar bekletin. Bir gece buzdolabında bekletin. Krem karamel kaplarını servis tabaklarına ters çevirip soğuk servis yapın.