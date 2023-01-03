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İSLAM 'Krediyle ev almak haram mı?' sorusuna Mustafa Karataş'tan dikkat çeken cevap: Maalesef...
İSLAM

'Krediyle ev almak haram mı?' sorusuna Mustafa Karataş'tan dikkat çeken cevap: Maalesef...

Prof. Dr. Mustafa Karataş, Kanal 7'de ekranlara gelen Muhabbet Kapısı programında kendisine yöneltilen 'Kredi çekip ev almak haram mı?' sorusuna cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 14:31:00 - 2023-01-03 14:33:37
'Krediyle ev almak haram mı?' sorusuna Mustafa Karataş'tan dikkat çeken cevap: Maalesef...

Prof. Dr. Mustafa Karataş, bankadan kredi çekmenin dini hükmüyle ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Prof. Dr. Mustafa Karataş ile Muhabbet Kapısı'nda 'Hocam kredi ile ve aldık. Faiz haram olduğu için ben vicdanen rahatsızım. Bunun hükmü nedir?' sorusu soruldu.

Mustafa Karataş, herkesin merak ettiği soruya şöyle cevap verdi:

Biraz sabretmek lazım. İmtihan bitmez ki dünyada. Helale sabretmek gerek. Helale sabretmezsek maalesef haram gelecek. Halbuki o krediyi çekmeseydik yine o evi bize alacaktık. Allah buna garanti veriyor. Bize rızkı veren Allah'tır. Bizi yersiz yurtsuz bırakır mı? Af dileyeceğiz. Faizden kurtulmak için çareler arayacağız.

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