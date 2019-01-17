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Kredisiz satış arttı yabancılar kazandırdı

2018’de 1 milyon 375 bin 398 adet konut için tapu işlemi yapıldı... Türkiye genelinde 2018’de satılan konut sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,4 azalarak 1 milyon 375 bin 398 olarak gerçekleşti.

17 Ocak 2019 Perşembe 11:41
Kredisiz satış arttı yabancılar kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde geçen yıl satılan konutların 276 bin 820’si ipotekli, 1 milyon 98 bin 578’i ise diğer satış türünde gerçekleşti.

Faizden kaçındılar

Kredisiz satışlardaki artışın temel nedenleri arasında faiz oranlarındaki yükselişle ilk elde Emlak Konut GYO’nun başını çektiği faizsiz kredili satış kampanyaları ile peşin satışlarda uygulanan yüzde 30’luk iskontonun büyük rolü oldu.

Satış işlemlerinde 234 bin 55 konut ile rekor yine İstanbul’un oldu. İstanbul’u 131 bin 161 konut satışıyla (yüzde 9,5) Ankara, 75 bin 672 konut satışıyla (yüzde 5,5) İzmir izledi.

Yabancılar moral verdi

Yabancıların mülk edinmesine dair düzenlemelerdeki iyileştirme satışlara da yansıdı. 2017’ye kıyasla yüzde 78,4 artan satışlarda 39 bin 663’e gelindi. 14 bin 270 konut İstanbul’da, 7 bin 938 konut Antalya’da, 2 bin 720 konut Bursa’da ve 2 bin 133 konut Ankara’da satıldı. Alımlarda, Irak vatandaşları 8 bin 205 ile ilk sırada yer alırken; Suudi Arabistan, Rusya ve Kuveyt vatandaşlarının ilgisi büyük oldu.

Geçen yılki en fazla konut satışı 156 bin seviyesi ile ekim ayında gerçekleşirken,  aralık ayında 136 bin 845 oldu.

1 yılda 6 bin 567 birim sattı

Emlak Konut GYO yönetimi, 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri arasında 7 milyar 183 milyon liralık satış yaptıklarını açıkladı. 2018 yılı içinde 6 bin 567 bağımsız bölümün satışını gerçekleştiren şirket, toplamda 1 milyar 109 milyon 764 bin 485 lira değerindeki satış gelirini ise yabancılardan elde etti. Bir yılda yabancılara satılan bağımsız bölüm adedi ise 936 oldu.

Patronlar ne dedi?

-Hasanoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Hasanoğlu: Yabancıya konut satışları 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 78,4 oranında arttı. Hükümetimiz tarafından yabancı yatırımcılara yönelik hayata geçirilen, konut alımlarındaki vatandaşlık hakkının 250 bin dolara çekilmesi vb. gibi politikalar yabancıya konut satışlarında büyük oranda artırdı.

Hayata geçirilen bu politikalarla yabancı yatırımcı ülkemize yatırım yapmak için uygun ortam ve koşullara kavuştu. O yüzden yabancıya konut satışında böyle bir ivme yakalanması bizler için şaşırtıcı olmadı. 2019’da yabancıya konut satışında, İstanbul genelinde bölgesel bazda yaşanan yoğunluğu, Avrupa Yakası’na doğru dağıtmamızın faydalı olacağını düşünüyoruz.

-Bahaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdüssamet Bahadır: 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 78,4 oranında artarak 40 bin hedefini zorladığını görüyoruz. Özellikle Irak vatandaşlarının 2018 yılında Türkiye’den 8 bin 205 konut satın aldığını, Irak’ı İran ve Suudi Arabistan’ın izlediğini görüyoruz. Bundan sonra da piyasayı canlandırmak için yapılan kampanyalar ve desteklerin de etkisiyle sektörün disipline olarak gelişmesini sürdüreceği konusunda hiç şüphe yok.

-Mar Yapı Genel Müdürü Robert Varon: Döviz kurundaki yukarı yönlü ivme ve ekonomideki belirsizlikler nedeniyle bu yılı sektörümüz durgun geçirdi. Genel olarak yıl içerisindeki ipotekli konut satışlarına baktığımızda ise genel satış rakamları oranında düşük paya sahip olduğunu gözlemliyoruz. Bu da yükselen konut kredisi faizleri nedeniyle kredili konut satışlarına olan talebin azaldığının bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

Yabancılara yapılan konut satış rakamlarına baktığımızda ise her geçen yıl giderek artan bir grafik var.

Ekonomi yönetimimiz tarafından yapılan düzenlemelerle, ülkemizden 250 bin dolarlık gayrimenkul alımı yapanlara vatandaşlık hakkı tanınmasıyla birlikte yabancılara konut satışları artarak devam ediyor.

-NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur: 2018 yıllık konut satış istatistikleri eğer konut kredi faiz oranlarında bir iyileşme görürsek ülkemizde yakın gelecekte konut satışında 1,5 milyonu rahat geçeceğiz anlamına da geliyor. Yabancıya konut satışında da yine yüzde 100’ün üzerinde artışla karşı karşıyayız. Ülkemizde hem teşvikler işe yarıyor hem de coğrafi avantajımız tüm konjonktürel gelişmelere rağmen vazgeçilmez konumda, bunu net gelen taleplerden görebiliyoruz.

Geçtiğimiz yıl  otomotivde yıl içerisinde yüzde kırklara varan bir düşüş yaşanmışken,  konut sektörünün böyle sağlıklı gitmesi, büyük düşüş beklentisine rağmen, neredeyse rekor olan geçen seneyle aynı bitirmesi hepimiz için olumlu haber. Sene başında veya ortasında sorsak bunun bir kesinlikle mümkün olmayacağı konuşulurken sonuç hepimizi şaşırttı ve hep birlikte bu neticeye ulaştık.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 11:41
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Bursa
  4. Antalya
  5. Ankara
  6. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
  7. Kredisiz satış
  8. Emlak Konut GYO
  9. faizsiz kredi
  10. iskonto
  11. konut satışı
  12. Yabancıların mülk edinmesi
  13. Yabancıların mülk edinmesine dair düzenleme
  14. Hasanoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Hasanoğlu
  15. Bahaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdüssamet Bahadır
  16. Mar Yapı Genel Müdürü Robert Varon
  17. NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur

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