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Kredilerdeki faiz indirimi galericileri sevindirdi

Bankaların verdiği kredilerdeki faiz oranlarının düşmesini değerlendiren Galerici Ahmet Yurtlu, “Bu karar piyasayı olumlu etkileyecek” dedi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:06
Kredilerdeki faiz indirimi galericileri sevindirdi

Bankaların verdiği kredilerdeki faiz oranlarının düşmesini değerlendiren Galerici Ahmet Yurtlu, “Bu karar piyasayı olumlu etkileyecek” dedi.


Bankaların verdiği kredilerdeki faiz oranlarının düşmesi, ikinci el araç satan galericileri de sevindirdi. ÖTV indiriminin de bitmesiyle işlerinde artış beklediklerini kaydeden Galerici Ahmet Yurtlu, “Bütün sektörlerde olduğu gibi ikinci el araç satışlarında da tıkanıklık olmuştu. Piyasadaki nakit akışının düzensiz ilerleyişinden ve insanlar alacaklarını toparlayamadığı için nakit sıkıntısından kaynaklanıyordu. ÖTV indirimini de hükümet birkaç kez uzattı. Çünkü 0 araç satışları gerçekten yok denecek kadar azalmıştı. Bundan dolayı 3 kez devlet ÖTV hakkından feragat etti ve bunu almadı. En son dönemde de ÖTV indirimi kaldırıldı. Durum böyle olunca 0 araç satışlarında bir duraksama oldu. 1 ay önce 200 bin TL’ye alınan bir araç şuanda 240 bin TL’ye çıktı. Fiyatın çıkması da zor olan durumu güçleştirdi. Bu durum ikinci el araçların değerlenmesine katkı sağladı. 0 satışları azalınca insanlar teveccühünü ikinci ele döndürdüler” ifadelerini kullandı.


Yurtlu, “Bundan 1 yıl önce 100 bin TL’Lik bir araç alan vatandaşın ödediği faiz oranıyla şuandaki faiz oranlarının arasında çok fark olmuştu. Bu alınan kararla fiyat biraz daha minimize edilecek ve buda piyasayı biraz daha olumlu etki sağlayacak. Biraz daha hareket sağlayacağını düşünüyoruz. Faiz oranlarının çok daha düşürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü piyasayı kilitliyor. İnsanların temel tembelleştiren ve sıkıntıya sokan bir durum. Çünkü insanlar hem hesap yaparken hem de yatırımlarını değerlendirirken bankayla değerlendirdiği zaman yatırıma girmiyorlar” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:06
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