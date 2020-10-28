Krediler bankaların inisiyatifine bırakılmamalı! Geri ödemeler için düzenleme şart

Resul Ekrem Şahan Ankara

Milyonlarca vatandaş kredi taksitlerini nasıl geri ödeyeceğini düşünüyor. Yetkilileri sıkıntıyı giderecek adımlar atmaya davet eden Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, “Ne yapacak bankalar, kredilerini ödeyemeyen insanların canlarını mı alacak? Bankaların insafına bırakılmadan ilgili bakanlıklar tarafından kredilerin geri ödenmesi noktasında bir düzenleme yapılması gerekiyor” dedi. Pandemi sürecinin başlangıcında kamu bankaları tarafından ekonomik krizin önüne geçmek için vatandaşlara 6 ay erteleme krediler verilmişti. Kredilerde geri ödeme zamanı gelirken, salgında vaka sayılarının tekrar tırmanışa geçmesi ve dar ile orta gelirli ailelerin ekonomik olarak zor durumda olmaları endişelere neden oluyor.

6 Aylık ödemesiz dönem bitiyor

Kamu bankalarının vatandaşlara 10 bin TL’ye kadar açtığı kredilerde İlk 6 ayı ödemesiz 36 ay vadeli bu kredilerden mayıs ayında çekenler için kasımda geri ödeme taksitleri başlıyor. 10 bin TL bireysel ihtiyaç kredisi çekenler 30 ay boyunca ayda 376 TL ödeme yapacak. Geri ödeme taksidi 7 bin 500 TL kredi çekenler için 282 TL, 5 bin TL kredi çekenler için 188 TL, 3 bin TL kredi çekenler için 113 TL olacak.

Çakar: Yeni düzenleme yapılmalı

Konuya ilişkin Yeni Akit’e değerlendirmede bulunan Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, “12 milyon civarında işsiz var. Dolayısıyla çok zorunlu ve aciliyet için kredi çekenler mevcut durumlardan dolayı geri ödeyemeyecek. Milyonlarca insanın krediyi ödeyecek gücü yok. Ne yapacak bankalar bu insanların canlarını mı alacak? Bankaların insafına bırakılmadan ilgili bakanlıklar tarafından kredilerin geri ödenmesi noktasında bir düzenleme yapılması gerekiyor. Acilen devletin bu insanlara bir çözüm üreterek yardımcı olmalıdır” ifadelerini kullandı. Yeni Akit’e konuşan vatandaşlardan Hasan Yürük, salgının kısa süreceğini sanarak kredi çektiğini dile getirerek, “Ancak git gide uzayan salgın dönemi hem geçim sıkıntısına sebebiyet verirken hem de çektiğim kredinin ödeme günü geldi. Ödeme tarihlerinin salgın sonrasına ertelenmesi bizim gibi aileleri de rahatlatır. Aksi halde krediyi ödeyemeyeceğiz” dedi.

Ödeme zprluğu çekiyoruz!

Çektiği krediyi ödemekte zorlanacağını savunan vatandaşlardan Göksel Aydın da “Esnek çalışma sistemi ve kısa çalışma ödeneği alan vatandaşlar bu kredilerden faydalanarak pandemi dönemini atlatmaya çalışıyor. Pandeminin devam etmesi endişelerimizi daha da artırdı. Çektiğimiz kredilerin taksitleri önümüzdeki ay ödenmeye başlanacak. Ödeme zorluğu çekmememiz için kredilerin ödemesi başlangıcının biraz daha ötelenmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.