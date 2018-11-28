Kredi ve kredi kartlarında taksit sayısına yeni düzenleme

Bankaların kullandırdığı krediler ile kredi kartında taksit sürelerinde yeni düzenlemeye gidildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesine ilişkin yönetmeliği yürürlüğe girdi.

Buna göre “cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamaz” ibaresi “tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı, fiyatı 3 bin 500 Türk lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı, fiyatı 3 bin 500 Türk lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamaz” şeklinde değiştirildi.

BDDK’nın, “Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte yaptığı değişiklikle hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurtiçine ilişkin harcamalarda taksit sınırı 6 aydan 9 aya çıkarıldı.