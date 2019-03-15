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Kredi notu E-Devlet'ten nasıl ücretsiz öğrenilir? E- Devlet kredi notu sorgulama

Kredi notunu ücretsiz öğrenmek isteyen vatandaşlara E-devlet kapısından dev hizmet sunuluyor. E-Devlet Kredi notu sorgulama sayfası erişime açılıyor. Kredi almak için belirleyici olan notlardan birisi olan kredi notu, halihazırda bankalara ve bazı özel servislere ücret ödenerek sorgulanabiliyor. Ancak e-devlet üzerinden açılacak yeni servisle birlikte kredi notu öğrenme işlemi ücret ödemeden yapılabilecek. peki E- Devlet kredi notu sorgulama nasıl yapılır?

15 Mart 2019 Cuma 09:48
Kredi notu E-Devlet'ten nasıl ücretsiz öğrenilir? E- Devlet kredi notu sorgulama

Kredi notunu ücretsiz öğrenmek isteyen vatandaşlara E-devlet kapısından dev hizmet sunuluyor. E-Devlet Kredi notu sorgulama sayfası erişime açılıyor. Kredi almak için belirleyici olan notlardan birisi olan kredi notu, halihazırda bankalara ve bazı özel servislere ücret ödenerek sorgulanabiliyor. Ancak e-devlet üzerinden açılacak yeni servisle birlikte kredi notu öğrenme işlemi ücret ödemeden yapılabilecek. peki E- Devlet kredi notu sorgulama nasıl yapılır?

Kişiler, bu hizmet ile evinde, internet üzerinden ücret ödemeden banka ve finansal kuruluşlardan kullandığı bireysel ve ticari nitelikli tüm kredi ve kredi kartı limitlerini, vadelerine göre borç bilgilerini ve ödenmemiş olan faiz, komisyon bilgilerini görebilecek. Raporda, borç bilgileri banka ve finansal kuruluş bazında yer alacak. Vatandaş, tüm borçlarını ve varsa ödenmemiş olan faiz, komisyonlarını topladığında toplam borç tutarına ulaşabilecek. Ayrıca, son 10 yılda banka ve finansal kuruluşlar tarafından yasal takibe intikal ettirilmiş açık ve kapalı durumdaki borçlarını görebilecek.

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Kredi notu nedir?

Tüm finansal geçmişinizin ortak bir kuruluşta (ülkemizde KKB) toplanarak analiz edilmesi sonucunda oluşan puanlama sistemine, “Kredi Notu” denir. Elde edilen bu puanlama kuruluşa üye olan firmalara veya bireysel müşterilere belirli bir ücret karşılığında verilir. Ülkemizde bazı finansal kuruluşlar kendi puanlama sistemini geliştirmiş olsalar dahi müşterileri hakkında tüm verilere ulaşamadıkları için KKB’ye bir yerde üye olmak zorundalar. Öte yandan diğer ülkelerde de ülkemizdekine benzer kredi notu sistemleri mevcut. Hatta sadece bireysel müşteriler değil, büyük şirketlere ve devletlere dahi not veren uluslararası kuruluşlar da var.

Kredi notunuza göre bankalar öncelikle olası risk durumunuzu çıkartmaktadır. Çıkartılan risk durumuza göre bankaların çoğunluğu finansal taleplerinizin değerlendirmeye alınıp alınmaması konusunda karar veren sistemler kurar. Bu kurulan otomatik sistemler sayesinde bankalar kredi vermeyecekleri kişileri hiç değerlendirmeye almaz ve bu sayede zaman ve personelden tasarruf etmiş olurlar.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 09:48
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