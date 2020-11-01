Kredi masraflarına 11,8 milyar lira ödedik

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Bankaların, kullandırdıkları krediler üzerinden aldıkları ücret ve komisyon tutarı, bu yılın ocak-eylül döneminde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 0,2 azalarak 11 milyar 839 milyon lira olarak gerçekleşti.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın 9 aylık döneminde bankaların elde ettiği faiz dışı gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,9 azalarak 75 milyar 242 milyon lira oldu.

Faiz dışı gelirler içinde kredilerden alınan ücret ve komisyonların payı yüzde 15,7 olurken, söz konusu gelir, geçen yılın 9 ayına göre yüzde 0,2 düşerek 11 milyar 839 milyon liraya indi.

Bu yılın eylül sonu itibarıyla nakdi krediler üzerinden alınan ücret ve komisyonların tutarı 5 milyar 766 milyon lira, gayrinakdi krediler üzerinden alınanların tutarı da 6 milyar 73 milyon lira olarak hesaplandı.







- Hizmet gelirleri 31,4 milyar lira





Bankaların verdikleri hizmetler üzerinden elde ettikleri gelir de geçen yılın ocak-eylül dönemine göre yüzde 13,6 azalarak 31 milyar 423 milyon lira oldu.

Bankacılık hizmetlerinden elde edilen gelirin, toplam faiz dışı gelirler içindeki payı yüzde 41,8 olarak belirlendi.

Bu yılın eylül ayı sonu itibarıyla aktiflerin satışından elde edilen gelirler 1 milyar 997 milyon lira, kar payı dışındaki diğer faiz dışı gelirler 25 milyar 567 milyon lira, alınan kar payları da 4 milyar 417 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Toplam faiz dışı gelirlerdeki azalışta, bankacılık hizmet gelirlerindeki gerileme etkili oldu.





- Faiz dışı giderlerin beşte biri personele gitti





Bankaların 9 aylık dönemde faiz dışı giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,8 artarak 140 milyar 286 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler içinde yüzde 31 ile en yüksek paya sahip olan genel karşılık provizyonu geçen yılın 9 ayına göre yüzde 156,5 artarak 43 milyar 509 milyon liraya yükseldi.

Bu yılın eylül sonu itibarıyla bankaların personel giderleri 29 milyar 463 milyon lira, diğer provizyon giderleri 15 milyar 383 milyon lira ve kar payı dışındaki diğer faiz dışı giderleri 31 milyar 230 milyon lira olarak gerçekleşti.

2019 ve 2020 yılları ocak-eylül dönemleri itibarıyla bankaların elde ettiği faiz dışı gelirler ve değişim oranları (milyon TL) şöyle:

Faiz dışı gelirler Ocak-Eylül 2019 Ocak-Eylül 2020 Değişim (yüzde) Kredilerden alınan ücret ve komisyonlar 11.868 11.839 -0,2 Alınan kar payları 3.889 4.417 13,6 Bankacılık hizmetleri gelirleri 36.362 31.423 -13,6 Aktiflerin satışından elde edilen gelirler 1.124 1.997 77,7 Diğer faiz dışı (kar payı dışındaki) gelirler 26.688 25.567 -4,2 Toplam 79.931 75.242 -5,9

2019 ve 2020 yılları ocak-eylül dönemleri itibarıyla bankaların faiz dışı giderleri ve değişim oranları (milyon TL) şöyle: