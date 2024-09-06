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Ekonomi Kredi kartlarında yeni dönem! Yüksek rakamlar tarihe karışacak
Ekonomi

Kredi kartlarında yeni dönem! Yüksek rakamlar tarihe karışacak

Yeniakit Publisher
2024-09-06 10:52:00 - 2024-09-06 11:05:44
Kredi kartlarında yeni dönem! Yüksek rakamlar tarihe karışacak

Ekonomide 3 yıllık yol haritasının belirlendiği Orta Vadeli Program'da kredi kartlarıyla ilgili dikkat çeken bir detay yer aldı. Bu detaya göre yüksek limitlere veda dönemi yaklaşıyor. Eskisi gibi yüksek limitler vatandaşa verilmeyecek. Limitler tek bir şarta göre belirlenecek. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün 2025, 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladı. Türkiye ekonomisi için büyüme ve enflasyon gibi hedeflerin paylaşıldığı programda önemli detaylar yer aldı.

KREDİ KARTI LİMİTLERİNE AYAR 

OVP'de en dikkat çeken detaylardan biri de kredi kartı limitleriyle ilgili oldu. Habertürk'te yer alan habere göre,  programın satır aralarında kredi kartı limitlerinin kısılacağına dair cümleler yer alıyor. 

KREDİ KARTI LİMİTLERİ GELİR BİLGİSİNE GÖRE AYARLANACAK

Şu anda vatandaşların, tüm bankalardaki toplam kredi kartı limiti; kart sahibi olduğu ilk yıl aylık ortalama net gelirin 2 katını, sonraki yıllarda ise aylık gelirin 4 katını geçemiyor. Ancak bu gelir mutlaka ücret geliri değil. Bu yüzden bir çok vatandaşın aylık ücretinin kat be kat fazla kart limiti olduğu biliniyor. OVP, gelirin çok üstüne çıkan kart limitine düzenleme getirileceğini belirtiyor.

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