Kredi kartında bir devir kapanıyor!

Kredi kartları 1950'lerin sonu ve 1960'larda sahneye çıktı. Ancak bu dönemlerde ödeme teknolojileri yoktu ve onay için bankanın aranması gerekiyordu. Sonrasında 1980'lerde manyetik şeritler ve elektronik ödeme terminalleri, ardından da çipli kartlar devreye girdi. Bugün, alışveriş yaptığınızda, kartınızı veya mobil cihazınızı bir okuyucuya dokundurarak saniyeler içinde ödeme yapabilirsiniz. Şimdi bu saniyeler içinde alışveriş yapma yeteneği Mastercard ile e-ticarete geliyor. Artık alışverişlerde kart numarası ve şifre girme devri bitiyor.

Alışverişte kart numarasını girmek gerekmeyecek

Yapılan duyuruya göre Mastercard, 2030 yılından itibaren Avrupalıların hangi platform ya da cihazı kullanıyor olurlarsa olsunlar, online ödeme yaparken kart numaralarını manuel olarak girmelerine gerek bırakmayacak. Firma, 2030 yılından itibaren Avrupa'daki ağında dağıttığı tüm kartların tokenize edileceğini duyurdu. Başka bir deyişle, işlemler için kullanmaya alışkın olduğumuz 16 haneli kart numarası yerine rastgele oluşturulan bir "token" kullanılacak.

Firma, Avrupa'da 2030 yılına kadar e-ticaret için manuel kart girişini tüm çevrimiçi platformlarda tek tıklama ile değiştirmek için bankalar, fintech'ler, perakendeciler ve diğer ortaklarla birlikte çalıştığını söylüyor. Mastercard, bunun tüketicilerin kartlarının dolandırıcılık girişimlerine karşı güvende olmasını sağlayacağını söylüyor.

Şifre tarafında ise geçiş anahtarları kullanılacak. Böylelikle de kullanıcılar her ödeme yapmaya çalıştıklarında şifre girmeye devam etmek zorunda kalmayacaklar. Ayrıca müşterilerin kasada parmak iziyle biyometrik kimlik doğrulama kullanarak tek tıkla ödeme (Click to Pay) yapmalarına da olanak tanınacak. Aynı durum online tarafta da olacak.

Mastercard, e-ticaret sitelerinde yüzde 100 tokenizasyonun dolandırıcılık oranlarını önemli ölçüde azaltacağını söylüyor. Önümüzdeki beş yıl içinde çevrimiçi ödeme dolandırıcılığından kaynaklanan kayıpların küresel olarak toplam 362 milyar dolardan fazla olması bekleniyor.

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(Kaynak:donanimhaber.com)