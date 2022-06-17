Kredi kartı olanlar dikkat! Paranızı bu şekilde geri alabilirsiniz

Kahramanmaraş’ta yaşayan Ahmet Babaoğlu, 2012 ile 2020 yılları arasında kendisinden tahsil edilen 984.50 TL’lik kart aidatı ücretinin iadesi için Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuruda bulundu.

Tüketici Hakem Heyeti, tüketiciyi haklı bularak aidatların iadesi yönünde karar verdi ancak banka tarafından bu karara itiraz edildi. İtiraz üzerine dosya Kahramanmaraş 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme, bilirkişiden rapor talep etti.

Banka Ispat Edemedi

Milliyet’ten Elif Altın’un haberine göre, Bilirkişi raporunda, ücretsiz kart seçeneği sunulmaya başlanan tarihten sonraki yıllık kart aidat ücretlerinin yasal sınırlar içerisinde olduğunu, bu nedenle hakem heyeti kararının kısmen iptali ile sadece 2012-2014 yılları arasındaki 233 TL kart ücretinin iadesine karar verilmesi gerektiğini belirtti. Ancak mahkeme, aidat ücretli kartın tüketici ile müzakere edilip verildiğinin banka tarafından ispatlanması gerektiğini, davalıya ücretsiz kart sunulduğunun banka tarafından ispat edilemediğini belirtilerek bankanın davasını reddetti.

‘Vatandaş İtiraz Edebilir’

Tüketici Konfedarasyonu Başkanı ve Tüketici Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, kredi kartı aidatı alınmasının mümkün olduğunu ancak karşılıklı mutabakat gerektiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

“2011’de yenilenen Tüketici Kanunu 31/3 maddesinde tüm kartları çıkaran kuruluşlar tüketicilere aidatsız kart sunmasını emretmektedir. Ne var ki tüm kart çıkaran kuruluşlar tüketiciye bu alternatifleri kendiliğinden sunmadıkları gibi ancak şiddetli itiraz durumunda ‘İsterseniz size aidatsız kart verebiliriz’ yaklaşımını sergiliyorlar, tek yanlı olarak aidat yansıtıyorlar. Aidatsız kart sunulması yönündeki kanun maddesi, bankaların kendiliğinden kart hamiline aidatsız kart teklif etmesini öngörmektedir. Ancak tüm bankalar tüketicinin talebini almadıkça bunu hatıra bile getirmemektedirler. Vatandaşlar kart aidatı talep eden kuruma itiraz edebilir. Sonuç alamazsa Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurmalı. Eğer buradan da sonuç alamazsa 15 gün içerinde Tüketici Mahkemesi’ne itiraz davası açın.”

Buna göre, Kahramanmaraş’ta kredi kartından 5 yıl kart üyelik aidatı kesilen vatandaşın, bu ücretin iptali için başlattığı hukuk mücadelesinde mahkeme, aidatsız kredi kartı sunduğunu ispatlayamayan bankanın aldığı üyelik ücretini faiziyle iadesine karar verdi.

Kaynak: Oda tv