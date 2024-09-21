Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yeni düzenleme geliyor

Kredi kartı borcunu ödemekte zorlananlara yönelik önemli bir yapılandırma planı gündeme geldi. Kart borçlarını ödeyemediği için yasal takibe düşen kişiler için yeni bir düzenleme hazırlanıyor.

Yeni Şafak’ın konuya yakın kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre bu yapılandırma süreci, borç miktarları, ödeme imkanları ve gecikme süreleri gibi çeşitli faktörler göz önünde bulundurularak şekillendirilecek.

GECİKEN VE YASAL TAKİBE DÜŞEN BORÇLAR İÇİN YENİ DÜZENLEME YOLDA

Hazırlıkları süren bu yeni düzenleme ile borcunu ödemek isteyen, ancak gelir-gider dengesi bozulduğu için ödeme yükümlülüklerini yerine getiremeyen vatandaşlara, borçlarını daha rahat bir şekilde ödeyebilmeleri için fırsat tanınması amaçlanıyor. Bu sayede, kredi kartı borcunda gecikme yaşayan ve yasal takip sürecine giren birçok kişinin rahat bir nefes alması bekleniyor.

KREDİ KARTI BORÇLARI 43 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Bankalar ve finansal kurumlar, yüksek oranda kredi kartı alacaklarına sahip. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre, 13 Eylül 2024 itibariyle bankacılık sektöründeki takibe düşmüş bireysel kredi kartı borçlarının toplamı 43 milyar 447 milyon TL’ye ulaştı. Bireysel kredilerin toplamı ise 46 milyar 390 milyon TL seviyesinde. Bu borçların içinde vadesinde ödenmediği için takibe düşen tüketici kredileri ve kredi kartlarının toplamı 89 milyar 838 milyon TL'yi buluyor.

BİR YILDA YÜZDE 265’LİK ARTIŞ

Kredi kartı borçlarındaki bu büyük artış, dikkat çekici. Eylül 2023’te 11 milyar 900 milyon TL olan takipteki kredi kartı borçları, 29 Aralık 2023 itibarıyla 15 milyar 392 milyon TL’ye yükseldi. 13 Eylül 2024’e kadar olan süreçte bu rakam 43 milyar 447 milyon TL’ye çıkarak bir yıl içinde yüzde 265 oranında, yılbaşından bu yana ise yüzde 182 oranında artış gösterdi.