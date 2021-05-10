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Ekonomi Kredi garanti fonu destekli kredisi kimlere verilecek?
Ekonomi

Kredi garanti fonu destekli kredisi kimlere verilecek?

Kredi garanti fonu destekli kredi başvuruları ne zaman? AK Parti yeni ekonomi paketini Meclise sundu. Yeni ekonomik paketten nelerin olduğu merak ediliyordu. TBMM’ye sunulan yeni ekonomik pakette vatandaşın yüzünü güldürecek yeni destek ödemeleri yer aldı. Peki kredi garanti fonu destekli kredisi nedir? Kredi garanti fonu destekli kredisi kimlere verilecek?

Yeniakit Publisher
2021-05-10 15:57:00 - 2021-05-10 16:03:08
Kredi garanti fonu destekli kredisi kimlere verilecek?

Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu. Yeni pakete göre küçük ölçekli firmalara istihdam sağlamaları şartıyla kredi garanti fonu destekli kredi sağlanacak. Orta vadeli program ve orta vadeli mali plan'ın tek bir belge haline getirilecek. Finansal istikrar ve kalkınma komitesi, finansal istikrar komitesi olarak yeniden yapılandırılacak.

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