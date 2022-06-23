BDDK 1. el ve 2. el konutlar için de konut kredilerinde kredi değer oranını tutar bazlı farklılaştırdı. Konut değeri 2 milyon TL’nin altında olan konutlar için %90, Konut değeri 2 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olan konutlar için %70 olarak açıklandı. Peki kredi değer oranı ne demek? kredi değer oranı nedir?