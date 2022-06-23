Kredi değer oranı ne demek? Kredi değer oranı nedir?
BDDK 1. el ve 2. el konutlar için de konut kredilerinde kredi değer oranını tutar bazlı farklılaştırdı. Konut değeri 2 milyon TL’nin altında olan konutlar için %90, Konut değeri 2 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olan konutlar için %70 olarak açıklandı. Peki kredi değer oranı ne demek? kredi değer oranı nedir?
Kredi-Değer Oranı , belirli bir varlığın toplam değerine göre kredi miktarının bir oranıdır ve en yaygın olarak, belirli bir varlığa veya ödenmesi gereken marjın halihazırda verilmiş olan kredi miktarını belirlemek için bankalar veya borç verenler tarafından kullanılır. değer esnekliğinden korunmak için para basmadan önce muhafaza edilir.