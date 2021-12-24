Kredi çekip dolar alan iş adamları yandı! Erdoğan'dan flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV-A Haber ortak yayınında kredi çekip dolar alan iş adamları hakkında sorular soruya cevap verdi.

Verilen kredileri amacın dışında kullanan iş adamlarına yönelik devletin harekete geçtiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelerde bulundu:

Proje bazlı kredi temin edip sonra krediyi farklı şekilde kullanan sözde iş adamları var. Bunların üzerine gitmek de bizim görevimiz. Salgın döneminde olağanüstü şartlardan dolayı ilave kontrol veya kısıtlar olmaksızın işletmelerimize birçok destek paketiyle finansmana erişim imkanı sağladık. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de küresel ekonomik yavaşlamanın ve salgının olumsuz etkilerini gidermek için çeşitli tedbirleri ve destekleri devreye aldık. Üretim ve istihdamın devam etmesi için hem bireylerin hem şirketlerin krediye erişim imkanını kolaylaştırdık. Ancak bazılarının kısa vadeli, kar amaçlı, farklı amaçlarla kullanıldığını biliyoruz. Amacı dışında kullanılan kredilere ilişkin olarak ilgili kurumlarımız gerekli değerlendirmeleri yapıyor.