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Kramponlarını evde unutan hakem maça böyle çıktı

İngiltere 2. Lig'de oynanan Tranmere-Morecambe maçında görev yapan yan hakem kramponlarını evde unutunca maça kösele ayakkabı ile çıktı.

27 Aralık 2018 Perşembe 15:07
Kramponlarını evde unutan hakem maça böyle çıktı

İngiltere 2. Liginde Tranmere, sahasında Morecambe'yi konuk etti. Ev sahibi ekip sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Ancak maçtan çok yan hakemin ayakkabısı konuşuldu.

Maçın yan hakemi, kramponlarını evde unutunca sahaya kösele ayakkabı ile çıktı.

İngiliz basını hakemi tiye aldı

Maçı statta takip eden taraftarlar hakemin fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı. İngiliz basını da hakemi tiye alarak, "Hakem belki de Noel için yeni bir ayakkabı aldı ve onu göstermek istedi" yorumunda bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 15:07
  1. İngiltere
  2. Morecambe
  3. Tranmere

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